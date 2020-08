Affärsansvarig rekryterare till TNG i Malmö - TNG Group AB - Administratörsjobb i Malmö

TNG Group AB / Administratörsjobb / Malmö2020-08-26Som affärsansvarig rekryterare på TNG bidrar du aktivt till optimal kandidatupplevelse och kundnöjdhet.Drivs du av att varje dag göra arbetsmarknaden lite bättre? Hos oss på TNG får du arbeta med fördomsfri kompetensbaserad rekrytering och bemanning - på riktigt. Vi har utvecklat de modernaste metoderna och verktygen som idag finns på den svenska marknaden inom området. Dina blivande kollegor har ett högt driv, stort engagemang och en vilja att leverera resultat i världsklass. Något som ligger helt i linje med resultatet av våra NPS-undersökningar. Välkommen till TNG i Malmö!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Hos oss på TNG så sätter vi vår vision: "genom att se bortom fördomar bidrar vi till en hållbar arbetsmarknad" i första rummet och vi drivs av att varje dag få bidra till att göra arbetsmarknaden lite bättre. Vi är ett värderingsstyrt företag med erfarna ledare och starkt engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar med det absolut senaste inom rekryteringsområdet.Du kommer att mötas av:* Ett innovativt och inkluderande företag som hela tiden strävar efter att ligga i framkant och skapa nya lösningar, allt från transparent kandidatupplevelse till vad AI kan göra inom rekrytering.* Marknadens modernaste rekryteringsprocess och anpassade digitala verktyg som ger dig de bästa förutsättningarna att arbeta kompetensbaserat och kunna ge kandidater och kunder en optimal upplevelse.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERDu kommer vara en nyckelperson för att vi ska lyckas leverera fortsatt bra resultat till våra kunder. Tillsammans med kundansvariga ansvarar du för att bygga nya och vidareutveckla kundrelationer samt skapa hög kundnöjdhet genom träffsäkra tillsättningar och proffsigt kundbemötande. Du skapar en lika högkvalitativ kandidat- och konsultupplevelse genom ditt sätt att bedriva rekryteringsprocesserna.Du kommer att:* Driva dina egna rekryteringsprocesser, från kompetensanalys till tillsättning och uppföljning.* Driva och utveckla dina kundsamarbeten och skapa nya affärer.* I samarbete med konsultchef driva dina pågående bemanningsuppdrag.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅI rollen som affärsansvarig rekryterare kommer du att behöva styra och prioritera din tid på ett optimalt sätt för att nå maximalt resultat. Du kommer ha förmånen att arbeta tillsammans med ett samarbetsinriktat team av affärsansvariga rekryterare, kundansvarig och konsultchef.Du kan förvänta dig en rivstart, där du direkt kommer vara delaktig i det dagliga arbetet och får användning av dina tidigare kunskaper. Under tiden får du löpande introduktion i det som är TNG specifikt, som vår rekryteringsmetodik, screeningtester, vår transparenta kandidatprocess och vår säljmetodik. Introduktionen är individanpassad efter dina förkunskaper.Vårt kontor ligger i centrala Malmö och du rapporterar till regionchefen.VEM ÄR DU?För att snabbt lyckas lära dig TNG och kunna leverera krävs att du tar ansvar och har en god förståelse för vad som krävs i en lyckad rekryteringsprocess. Du har en tydlig målfokusering och skapar goda resultat samt relationer med kunder och kandidater. Du har ett positivt inflytande på verksamheten genom att se och ta tillvara på affärsmöjligheter samt främja nytänkande, innovation och samarbete. Uppföljning av ditt arbete och dina processer är en viktig del i rollen, därför ser vi att du även är strukturerad och kan arbeta systematiskt.För att startsträckan inte ska bli för lång bör du ha skaffat dig praktisk kunskap av att genomföra rekrytering av olika typer av roller, gärna genom leverans av rekrytering till extern kund. Du bör även ha erfarenhet av tjänsteförsäljning. Har du dessutom kunskap om search inom rekrytering och att aktivt kontakta kandidater är det meriterande, då vi inom många områden erbjuder även denna tjänst. Då du dagligen kommunicerar med kunder och kandidater både inom och utanför Sverige ska du ha mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.Vi ser fram emot din ansökan!INTRESSERAD?Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-08-26Fast lön + provisionSista dag att ansöka är 2020-09-20Tng Group AB5334609