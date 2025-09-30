Affärsanalytiker till datadrivet team inom Data Science
2025-09-30
Avaron AB är ett konsultbolag inom IT och affärsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där data, analys och teknik driver affären framåt. Hos oss blir du en del av ett kompetent nätverk och får stöd av ett litet, snabbt och engagerat team.Dina arbetsuppgifter
Arbeta som konsult i ett datadrivet team hos en kund och leverera analyser till verksamheten
Förädla stora strukturerade och ostrukturerade datamängder till tydliga insikter för intressenter
Presentera slutsatser och rekommendationer på ett begripligt sätt för olika roller i organisationen
Bidra till att utveckla arbetssätt, rutiner och best practice inom data science
Medverka i förbättring av datakvalitet och innehåll i databaser
Vara kravställare och bollplank mot förvaltning samt stödja affären i att definiera analytiska frågeställningar
Kvalifikationer (Ska-krav)
Minst 1 års erfarenhet av datavisualisering
Minst 1 års erfarenhet av dataanalys i Python och GCP Workbenches/Notebooks
Minst 1 års operativ erfarenhet av SQL/BigQuery
Minst 1 års erfarenhet av statistisk analys
Meriterande (Bra att ha)
Fler än 1 års erfarenhet av datavisualisering
Erfarenhet från flera uppdrag med open source-baserade data science-lösningar
Fler än 1 års operativ erfarenhet av SQL/BigQuery
Fler än 1 års erfarenhet av dataanalys i Python och GCP Workbenches/Notebooks
Dokumenterad förmåga att identifiera och definiera datadrivna initiativ i samverkan med affärsverksamhet
Vana vid analys av den svenska spelmarknadenSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Mejla ditt CV till jobb@avaron.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
