Aerospace Engineer

Professional Galaxy is an IT and technology consulting company that provides highly specialized expertise in IT, software development, SAP, purchasing, electronics and mechanical design. We collaborate with experienced senior experts and deliver strategic value-creating expertise to some of Sweden's most complex and analytically demanding projects. Our focus is always on high quality, professionalism and clear, measurable results.
Engine Modules ansvarar för teknisk produktsupport och utveckling av flera centrala motormoduler: Fläkt, Kompressor, Brännkammare, Låg- och Högtrycksturbin samt Efterbrännkammare.
Teamet arbetar med analyser, utredningar och förbättringar av hårdvara och funktionalitet och har en stark kompetensbas inom motorteknik.
Avdelningen växer på grund av ökade satsningar på framtida motorutmaningar.
Rollen
Som ingenjör i teamet arbetar du med både certifierade motorer och nästa generations flygmotorer. Typiska arbetsuppgifter inkluderar:
Planera och genomföra tekniska utredningar på modulnivå.
Utföra grundorsaksanalyser på skador och deras påverkan på motorsystemet.
Uppdatera och motivera ritningar, manualer och annan designdata.
Definiera kvalificeringskrav inför produktion, produktionsändringar och reparationer.
KvalifikationerKrav:
Högskoleingenjör inom relevant tekniskt område.
Stark teknisk kompetens samt goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande:
Civilingenjörsexamen (M.Sc.).
Erfarenhet av motorer, produktutveckling eller produktsupport.
Bakgrund från flygindustrin eller annan säkerhetskritisk industri.
Kunskap inom tillverkningsteknik.
Personliga egenskaperDu har stort intresse för flygmotorer, är analytisk, ansvarstagande och bekväm både självständigt och i team. Du kommunicerar väl och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Kvinnliga sökande välkomnas särskilt.
ÖvrigtSvenska är ett krav.
Övrig information
Uppdragsperiod: ASAP till Öppet
Arbetsmodell: På plats
Uppdragslängd: 12 mån
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
