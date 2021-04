Administratörer bostads- och energistöd, tidsbegränsad anställni - Länsstyrelsen i Uppsala län - Administratörsjobb i Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län / Administratörsjobb / Uppsala2021-04-12Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.2021-04-12Det råder bostadsbrist i hela landet och med ett ökat tryck på byggande av bostäder. Regeringen har beslutat om nya statliga investeringsstöd för att stimulera bostadsbyggandet och minska energianvändningen i landet. Länsstyrelsen handlägger dessa stöd.Plan- och bostadsenheten behöver nu förstärkning inom arbetsområdet med två administratörer inom bostads och energistöd för registrering, expediering, arkivering samt enklare handläggning m m. Som administratör av bostads- och energistöd kommer du att ingå i en mindre arbetsgrupp. Arbetet innebär kontakter med såväl kommuner, allmännyttor, enskilda fastighetsägare, entreprenörer och konsulter.Vi söker dig som är i slutet av din utbildning inom arkiv- och informationsvetenskap, statskunskap, juridik, eller annan motsvarande utbildning som vi bedömer är relevant.Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig förvaltning. Du har goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr dokumenthantering inom offentlig förvaltning, inklusive offentlighets- och sekretesslagstiftningen.Det är meriterande om du har vana att ge service per telefon och e-post och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskap om Boverkets byggregler. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med sekretessbelagda handlingar.Vi söker dig som är noggrann och arbetar strukturerat med hög servicekänsla. Det är viktigt att du har förmåga att arbeta snabb utan att rättssäkerheten eftersätts även under tidspress. Vidare ska du ha en god samarbetsförmåga och trivas med arbete i grupp såväl som självständigt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.ÖVRIGTSom anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tillträde maj eller enligt överenskommelse. Anställningarna är tidsbegränsade till den 31/8 2021.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Länsstyrelsen i Uppsala län5686594