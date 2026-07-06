Administratör till Wadköping hemtjänst
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2026-07-06
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Är du en serviceinriktad och flexibel person som gillar administrativt arbete? Trivs du i sociala miljöer och att arbeta med människor? Välkommen med din ansökan till oss på Wadköping hemtjänst!Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som administratör hos oss kommer du att vara en viktig resurs för hela verksamheten och stödja olika yrkesgrupper med administrativa uppgifter. Du kommer att ingå i en erfaren arbetsgrupp med 6 administratörer där ni har ett tätt samarbete. I din roll kommer du även att samverka med andra yrkeskategorier, kunder och anhöriga. Som administratör kommer du främst ansvara för personalplanering och kundkontakt.
Exempel på arbetsuppgifter:
självständigt utföra administrativa arbetsuppgifter och ge administrativt stöd och service till verksamheten
personalplanering
samverkan med interna och externa aktörer
hantering och registrering av taggar
arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Wadköping hemtjänst ligger alldeles intill den gröna oasen Stadsparken, ett lugnt och trivsamt område. Vår verksamhet är uppdelad på fyra hemtjänstenheter och delar även lokaler med hemsjukvården (HSV) samt en utbildningsverksamhet. Vi har under året flyttat in tillsammans till nya moderna lokaler i Hälsokvarteret Wadköping på Wadköpingsvägen 34. Vi samlar verksamheterna för att skapa förutsättningar till samarbete över enhetsgränser, närmare kontakt mellan olika yrkesgrupper och en arbetsmiljö som är anpassad för framtidens hemtjänst. Här kommer du att trivas om du tycker om förändring, uppskattar gemenskap och vill vara med och påverka, både din egen arbetsvardag och hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet. Från och med 2027 kommer Hälsokvarteret Wadköping även att omfatta ett nytt särskilt boende.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I rollen som administratör behöver du vara serviceinriktad vilket innebär att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du har lätt för att samarbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Vi tror att du är en vän av ordning och reda då du är noggrann och strukturerad. Att ta ett eget ansvar inom ditt arbetsområde och ha ett flexibelt förhållningssätt ser du som en självklarhet. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och kollegor, samt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom för tjänsten relevant område, exempelvis administration, ekonomi eller vård- och omsorg
erfarenhet av personalplanering inom vård och omsorg
erfarenhet av kundkontakt inom vård och omsorg
erfarenhet av arbete i schemaläggningssystem, exempelvis Medvind
Meriterande:
erfarenhet av arbete som administratör inom hemtjänst
erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare
erfarenhet av verksamhetssystemen Personec
erfarenhet av verksamhetssystemet W3D3
erfarenhet av och goda kunskaper i Microsoft 365 Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: schemalagd dag, måndag till fredag
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 juli.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Voo 985/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 300 62 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Enhetschef
Amila Vrana +4619214206 Jobbnummer
9994435