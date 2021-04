Administratör till Toyota Material Handling Sweden/ Truckhuset i - OnepartnerGroup Östergötland AB - Butikssäljarjobb i Mjölby

OnepartnerGroup Östergötland AB / Butikssäljarjobb / Mjölby2021-04-09Administratör med kundfokus till TruckhusetNu söker vi en administratör till Truckhuset - Toyota Material Handling Sweden. Här får du chansen att arbeta med varierande uppgifter i en kundorienterad miljö. Du blir en del av ett team med god stämning och du kommer dagligen i kontakt med många trevliga interna och externa kontaktytor!2021-04-09I din roll som administratör arbetar du med uthyrning av truckar, alltid med kundens bästa i fokus. Du tar emot förfrågningar från kunder via telefon och mail, samt hjälper kunden att hitta fram till den bästa lösningen. När affären är klar så hanterar du all administration som är kopplad till affären.Dina främsta arbetsuppgifter är att: Hantera förfrågningar från kunder.Hyra ut truckar.Samråda med säljare ute på fältet för att hitta bästa lösningen för kunden.Sköta all administration kopplat till truckuthyrning, som exempelvis avtalsskrivning, transportbokningar och fakturering.Vi söker dig som har erfarenhet av administration och som trivs i en roll där du får ge god service till andra. Du gillar att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete utefter de ärenden som uppkommer. Att ta nya kontakter och prata med människor är något du trivs med. Du är engagerad i ditt arbete och har viljan att sätta dig in i företagets produkter, varpå ett tekniskt intresse kommer väl till pass.Då du kommer att arbeta med administration av olika slag är god dator- och systemvana en förutsättning, likaså en grundläggande ekonomisk förståelse. För att hantera kontakterna som tjänsten medför behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska i såväl tal som skrift. Vidare har du som lägst utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.Tjänsten är på heltid och tillsvidare med inledande provanställning.Placeringsort: MjölbyTillträde: omgående eller enligt överenskommelseDin ansökan:Vi önskar att du specificerar din uppsägningstid under " Skriv en kort ansökningstext" och bifogar CV vid ansökan. Med anledning av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.Sista ansökningsdatum är 25/4 och vi önskar att du söker så snart så möjligt då urvalsarbetet kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så länge annonsen finns publicerade på www.onepartnergroup.se tar vi emot ansökningar. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Julia Hermansson, rekryteringskonsult: 0709-43 57 85Sista dag att ansöka är 2021-04-18OnePartnerGroup Östergötland AB5683178