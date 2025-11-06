Administratör till stort bolag i Solna
2025-11-06
Är du administrativt lagd, strukturerad och nyfiken på att bidra i ett engagerat B2B-team? Vi söker nu en flexibel och noggrann resurs som vill vara med och göra skillnad under en spännande och varierad arbetsperiod.
Vi söker en Administratör till ett heltidsuppdrag hos en av våra kunder - en väletablerad kedja inom dagligvaruhandeln med verksamhet i hela Sverige. Som Administratör kommer du att vara en viktig del av teamet och arbeta med allt från administration och statistik till stöd vid utbildningsinsatser. Du får möjlighet att lära dig verksamheten, ta eget ansvar och utveckla dina färdigheter i en dynamisk miljö. Du kommer få stöd från ett kompetent team i en öppen och lärorik miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Löpande support för avtalskunder
• Utföra kreditbedömningar av företag
• Lägga upp och uppdatera företagsinformation, såsom adresser och bonusar
• Ta fram statistik för interna behov och för kunder, t.ex. försäljning och hållbarhet
• Stötta kollegor vid utbildningsinsatser
• Hantera övrig administration som krävs för rollen
Start: 7 januari 2026 - till och med juni 2026.
Omfattning: Heltid
Plats: Kundens kontor i Solna med möjlighet till distansarbete efter introduktion
Anställning: Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund.
DETTA SÖKER VI
• Har tidigare erfarenhet inom administration eller liknande roller, gärna från dagligvaruhandeln
• Har en god data-och systemvana, gärna i Office 365
• Flytande i svenska i tal och skrift
• Kan arbeta självständigt och strukturerat
• Är noggrann och serviceinriktad
• För att passa in hos kunden är du en positiv, social, öppen och ambitiös lagspelare full av driv och engagemang
