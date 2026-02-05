Administratör till stort bolag i Solna
2026-02-05
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad Administratör till ett uppdrag inom en större organisation inom samhällsviktig infrastruktur.
Du blir en viktig del av ett team som arbetar med administrativa processer kopplade till markavtal och samordning mellan interna och externa parter. Som Administratör arbetar du i en avdelning/grupp med ansvar för administrativa uppgifter och koordinering av kontakter med både interna och externa aktörer. Rollen kräver god kommunikativ förmåga, noggrannhet och självständighet. I rollen ingår bland annat att:
Hantera avtal med markägare (skicka ut, följa upp och ta emot avtal)
Administrera ersättningar till markägare (kompensation för intrång)
Registrera ärenden hos Lantmäteriet samt arkivera i system och projekt
Ansvara för kommunikation med markägare, ledningsägare, myndigheter och andra berörda parter
Samarbeta med interna och externa resurser såsom projektledare, anslutningsingenjörer, beredare, tillståndsavdelning och andra relevanta projektmedlemmar
Föra mötesanteckningar och dokumentation
Bidra till uppdatering och utveckling av rutiner samt förbättring av processer inom uppdraget
Uppdragsperiod: 2026-02-03 - 2027-02-28
Omfattning: Heltid
Placering: Kontorsbaserat arbete minst tre dagar per vecka
Anställning: Konsult via StudentConsulting
DETTA SÖKER VI
Eftergymnasial utbildning eller yrkesutbildning inom relevant område
3-5 års erfarenhet av liknande administrativa uppdrag
Förmåga att arbeta självständigt inom eget ansvarsområde
Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift (svenska och engelska)
Är noggrann, strukturerad och serviceinriktad
Trivs med att ha telefonkontakt med externa parter
God systemvana (MS Office, SharePoint och andra administrativa system)
Grundläggande förståelse för GDPR
Meriterande
Juridisk bakgrund (avtal)
Erfarenhet av bygg-/entreprenadkontrakt
Erfarenhet av tillståndsprocesser och dokumentation, t.ex. värderingsprotokoll, markupplåtelseavtal, servitut
Vi ser att du är:
Självständig och initiativtagande
Nyfiken och lösningsorienterad
Strukturerad med öga för detaljer
Samarbetsvillig och kommunikativ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Evenemangsgatan 13C (visa karta
)
169 56 SOLNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . info@studentconsulting.com Jobbnummer
9726350