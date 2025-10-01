Administratör till socialpsykiatrin
2025-10-01
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att ge stöd i en meningsfull verksamhet? Nu söker vi en administratör till socialpsykiatrin!
Hos oss inom socialpsykiatrin arbetar vi för att ge stöd och skapa möjligheter för människor att leva ett självständigt liv. Vi är ett engagerat team där samarbete, omtanke och utveckling står i fokus. Som administratör blir du en viktig del i att få vardagen att fungera smidigt - både för medarbetare och för de vi är till för. Låter det intressant? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som administratör inom socialpsykiatrin kommer du att ha en central och samordnande roll där du bidrar till att vardagen flyter på för både medarbetare och våra enheter.
Dina huvudsakliga uppgifter består av schemaläggning, planering och bemanning av vakanser såsom vikarietillsättning. Eftersom ditt uppdrag är brett ingår även följande administrativa uppgifter:
• Sköta fakturahantering, ekonomisk redovisning och beställningar
• Hantera tidsrapportering
• Sköta systemadministration
• Vara ett administrativt stöd till samtliga utförarverksamheter inom avdelningen
• Övriga administrativa uppgifter som bidrar till en väl fungerande verksamhet
Tjänsten är på 50% med tillträde snarast enligt överenskommelse, dock senast 1 januari. Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
För att passa väl i rollen som administratör hos oss krävs kunskap om schemaläggnings- och bemanningssystemet Medvind. Vi ser också att du tidigare har arbetat med personalplanering och tycker om att ha varierande arbetsuppgifter i ett stundtals högt tempo.
Som person har du ett flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt och tänk. Du har ett sinne för ordning och struktur samt trivs att vara spindeln i nätet. Vi ser att du har en hög grad av digital mognad och snabbt kan sätta dig in i olika verksamhetssystem.
I ditt uppdrag har du nära samverkan med både medarbetare och enhetschef. Därför ser vi att du har god kommunikativ förmåga, är samarbetsvillig och lyhörd.
Körkort ett krav.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället för du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig samt inför ett anställningserbjudande ber vi dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
