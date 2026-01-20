Administratör till regionkontoret Öst
2026-01-20
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Regionkontoret Öst har behov av en medarbetare till ett kompetent team som kan ge stöd inom regionens dokumenthantering, viss handläggning och övriga administrativa uppgifter samt andra på regionkontoret förekommande uppgifter under en intensiv utvecklings- och utökningsfas. På regionkontoret tillämpas tillitsbaserat ledarskap, vilket ger möjlighet till ett eget handlingsutrymme inom givna ramar.
Tjänsten är placerad på regionkontoret Öst i Linköping, och du kommer att fungera i ett litet team på regionkontoret. På regionkontoret Öst hjälps vi åt.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som regional administratör arbetar du med registrering av handlingar, posthantering i både digital och fysisk form samt stöd till regionala jurister med enklare handläggning av vissa ärenden. Gruppen hanterar även regionkontorets berednings- och beslutsprocesser, vilket innefattar bokningar, sammanställning av dagordningar och dokumenthantering. Den regionala kansligruppen utför också övriga administrativa uppgifter på regionkontoret, såsom protokollföring vid formella möten och expediering av handlingar samt kontorets skötsel, service, trivsel och öppethållande samt behörighetshantering. Gruppen ansvarar för administrationen av regionkontorets årsplanering. Gruppen bokar och planerar även vissa evenemang och resor utifrån regionledningens behov. Du kommer att ha ett nära samarbete med regionchef och sektionschef samt regionala jurister och verksamhetsexperter utöver samarbetet inom gruppen.
Arbetet sker under kontorstid på plats på regionkontoret. Distansavtal tillämpas inte för tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som drivs av, och tycker att det är kul att vara regionkontorets hjärta. Du arbetar bra med andra och har ett sinne för ordning och reda. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. I arbetet tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat samt skapar struktur i ditt arbetssätt. Du arbetar bra med dokumenthantering och arkivering samt har ett serviceinriktat förhållningssätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Relevant utbildning och eller erfarenhet för arbetsuppgifterna.
* Kunskap inom Platina eller annat dokumenthanteringssystem.
* Erfarenhet av arbete i Office-paketet.
* Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete som registrator och med arkivering.
* Erfarenhet av att skriva formella protokoll.
* Erfarenhet av enklare handläggning.
* Erfarenhet av administrativa uppgifter.
* Erfarenhet av arbete i stödjande funktion eller servicefunktion.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
