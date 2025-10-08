Administratör till region Mitt
Skogsstyrelsen / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-10-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsstyrelsen i Uppsala
, Vallentuna
, Täby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Din blivande arbetsplats
Är du serviceinriktad och strukturerad? Då kanske du är vår nya administratör.
Vi vill utöka teamet i region Mitt bestående av skogskonsulenter, arbetsledare och distriktschef med en administratör. I tjänsten ingår utlämnande av allmän handling (UAH) samt att stötta vår nationella upphandlingsfunktion med att göra direktupphandlingar och beställningar åt vår organisation.
I arbetet ingår
Du kommer arbeta 50% inom vårt team för utlämning av allmän handling. Teamet kring utlämning av allmänna handlingar som finns i vårt ärendesystem är ett sammansvetsat team. Teamet är bemannat alla vardagar. Du jobbar aldrig ensam utan alltid med en kollega.
Arbetet består bland annat av:
- Ta mot förfrågningar på begäran om utlämnande av handlingar, söka ut dessa och bedöma om de är allmänna handlingar och om det råder någon form av sekretess.
- Att effektivt ta mot begäran och skyndsamt utreda och hantera ärendena för att säkerställa kundnöjdhet.
- Att kontinuerligt värdera de frågor som kommer och aktivt bidra till förbättringsförslag till berörda verksamheter och processer.
Du kommer också att utgöra stöd för och genomföra beställningar, direktupphandlingar och enklare ramavtalsavrop för distrikt och enheter på myndigheten. Du kommer att ha löpande kontakt med vår nationella upphandlingsfunktion och utgöra en länk mellan verksamheten och den centrala upphandlingsfunktionen.
I arbetet ingår också att ansvara för administrativa uppgifter kopplat till kontoret i Uppsala, dit hela myndigheten kommer för interna och externa möten. Samt att utföra uppgifter på distriktet som bland annat innebär:
- Registrering av tid och fordonsanvändning.
- Bokning av möten och träffar.
- Årlig anläggningsinventering.
- Hantera fakturor och vara kontaktperson för städfirma.
Som medarbetare på Skogsstyrelsen förväntas du bidra till utveckling av vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
Du har relevant eftergymnasial utbildning, lämpligtvis med inriktning mot ekonomi, inköp eller administration. Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift, samt god datorvana är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor.
Som person är du serviceinriktad, strukturerad, administrativ, driftig och ser vikten av att ta eget ansvar. Vi värdesätter att du är noggrann och tycker om ordning och reda. Du har lätt för att lära och god förmåga att snabbt skapa dig en överblick över situationen och kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar initiativ till problemlösning och tycker om att arbeta självständigt, men trivs också i grupp och har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du har en värdegrund och integritet som gör att du kan identifiera dig med de krav som rollen som statsanställd förutsätter.
B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning, distansarbetsavtal och förtroendearbetstid.
Stationering vid distriktets kontor i Uppsala. Resor till framför allt andra kontor kan förekomma.
Välkommen med din ansökan senast 5 november!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att vi kan nå de skogspolitiska mål som riksdagen har beslutat. Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har en ledaridé med följande värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Josefina Sköld 010-1721299 Jobbnummer
9546731