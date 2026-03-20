Administratör till onboardingteam
Vill du ha en central roll där struktur, noggrannhet och problemlösning står i fokus? Nu söker vi en administratör till ett nytt team - en nyckelperson som avlastar chefer och konsulthantering i en verksamhet med högt tempo och stor påverkan.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
I denna roll blir du en del av ett nytt onboardingteam som ansvarar för backoffice-arbetet vid nyanställning och avslut. Du kommer att arbeta brett administrativt och stötta sourcing- och konsultchefer med uppgifter som kräver struktur, precision och ett öga för detaljer.
Tjänsten innebär en varierad arbetsdag med flera parallella processer, där du snabbt behöver kunna växla mellan olika arbetsuppgifter.
Du erbjudsDu får vara med och forma arbetssätt i en ny funktion samtidigt som du tar stort ansvar och bidrar med tydlig påverkan i verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Hantera och granska leverantörsfakturor (matchning mot tidrapportering)
Säkerställa att siffror och underlag stämmer
Felsöka avvikelser och ta fram lösningar
Stötta chefer med administrativa uppgifter
Samla in och hantera CV:n
Boka intervjuer och koordinera processer
Hantera beställningar och planering inför kommande behov
Arbeta löpande med förbättring av arbetssätt och processer
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete
Har god vana av att arbeta med siffror och uppföljning
Har god systemvana
Har obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av fakturahantering
Erfarenhet av SAP
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strukturerad
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Självgående
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest och alkoholtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TCZMWW". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG
