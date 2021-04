Administratör till NTI-skolan - Nti-Skolan AB - Administratörsjobb i Stockholm

Nti-Skolan AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-12NTI-skolan är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag, specialister på lärarledd vuxenutbildning på distans. Vi har bedrivit distansundervisning i över 50 år och drygt 35 000 elever väljer varje år att studera på distans hos oss. Genom en digitaliserad skola vill vi göra individanpassad utbildning tillgänglig för alla, oberoende av tid, rum och livssituation. Med kvalitet, kompetens och personlig kontakt vill vi hjälpa människor till nästa steg i livet.NTI-skolan är del av AcadeMediakoncernen som är norra Europas största privata utbildningsanordnare. Drygt 76 000 elever och föräldrar har valt Academedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 100 000 vuxna går på någon av Academedias vuxenutbildningar under ett år. AcadeMedia finns över hela Sverige och har även förskolor i Norge och Tyskland. Totalt har AcadeMedia över 600 enheter och cirka 17 000 medarbetare.Administration och kundtjänstVi söker en administratör som kommer arbeta på NTI-skolans administration i Stockholm. I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att arbeta i flera olika administrativa system. Hantera och administrera prov och betyg, registrera ansökningar och kursutbud samt att bemöta och hantera frågor och ärenden ifrån uppdragsgivare, lärare och elever. Det är viktigt att du är flexibel, effektiv, noggrann och nytänkande, känner arbetsglädje och har god organisationsförmåga. Samt att du tycker om att ge mycket god service och bidrar till vårt gemensamma arbete och förstår vikten av gott samarbete och återkoppling.Du blir en del av hela vårt arbetslag som innefattar administration, betygsadministration, provadministration och Studie- och yrkesvägledning. Samt skolledare, lärare och rektorer. Där vi tillsammans arbetar för att eleverna ska nå sina mål och för en trivsam arbetsplats.2021-04-12Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter, under minst 2 årGymnasialutbildning. Administrativ kompletterande utbildning är meriterandeMycket god datavana, Officepaketet, Excel samt olika administrativa system från t ex Gotit och ISTNoggrann, strukturerad, effektiv och stresstålig, tycker om att arbeta i en föränderlig miljöGod förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skriftErfarenhet av vuxenutbildningServiceinriktad med förmåga att ta egna initiativPlacering: StockholmOmfattning: Heltid, visstidsanställning till och med 220731Sista dag att ansöka är 210425Tillträde: OmgåendeFrågor om tjänsten besvaras av Linn Sandberg: linn.sandberg@nti.se Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Med kvalitet, kompetens och personlig kontakt hjälper vi människor till nästa steg i livet. Vi vill att alla ska få en chans att nå sin fulla potential, mot ett yrke eller högre studier.NTI-skolan siktar mot att vara det självklara valet för allas livslånga lärande. Vi tror på utbildning för alla, vi tror på ett livslångt lärande och i en digitaliserad värld tror vi att vi kan vara det självklara valet.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-25Nti-Skolan AB5683961