Administratör till Myndighetsenheten
Östersunds Kommun / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-05-28
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du ha en administrativ och omväxlande roll? Då kan det vara dig vi söker! Östersunds kommun rekryterar nu en administratör till Myndighetsenheten på Vård- och omsorgsförvaltningen.
Vård- och omsorgsförvaltningen är den största av sju förvaltningar i Östersunds kommun och på Myndighetsenheten arbetar 37 medarbetare med olika befattningar. Enheten ansvarar huvudsakligen för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det finns en genuin omtanke för de vi arbetar för, våra medborgare, där vi månar om att ge dem bättre förutsättningar till hälsa och välmående. Rättssäkerhet och ett professionellt bemötande är grundläggande värden för enhetens verksamhet.
Som administratör på Myndighetsenheten får du en nyckelroll i att skapa struktur och avlasta handläggare och chefer som arbetar med enhetens kärnfrågor. Vi är ett team med stark sammanhållning mellan kollegor och det kollegiala stödet är en naturlig del i vårt dagliga arbete. Din nya arbetsplats ligger i Vård- och omsorgsförvaltningens nyrenoverade lokaler på Sollidenvägen 64B där vi arbetar i en särskild sekretesszon med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi har årsarbetstid och arbetstiderna är kontorstider, måndag till fredag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i slutet av sommaren eller enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
I ditt arbete är huvuduppdraget att avlasta handläggare och chefer med sysslor som ligger utanför enhetens kärnverksamhet där du frigör tid för handläggare och chefer att göra välgrundade och rättssäkra utredningar, beslut och uppföljningar. Uppgifterna innebär exempelvis posthantering, arkivering, inköp och att ansvara för bilar, cyklar samt IT-utrusning. Tjänsten innefattar även att svara på frågor från medborgare, deltagande i olika arbetsgrupper och enklare handläggning.
Du kommer tillsammans med nuvarande administratör ansvara för att fortsätta bygga upp en fungerande struktur för de allehanda administrativa sysslorna i verksamheten. Med andra ord en omväxlande roll med många olika arbetsuppgifter, ansvar och möjlighet att själv utveckla och organisera jobbet!
Din kompetens Publiceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Tidigare arbetslivserfarenhet av administrativa uppgifter
B-körkort
Hög nivå av datorvana
Mycket goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt
Meriterande
Erfarenhet av tidigare administrativa uppgifter inom offentlig förvaltning
Kunskap om Socialtjänstlagen, LSS, offentlighet- och sekretesslagstiftningen samt förvaltningslagen
Vi söker dig
Vi söker en energisk och serviceinriktad person som lägger ner både tid, engagemang och fokus för att nå goda resultat. Du vill hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du bör vara flexibel och initiativtagande, och ha lätt för att anpassa dig när förutsättningar förändras. Du arbetar strukturerat där du planerar och organiserar effektivt och håller uppsatta tidsramar även när tempot är högt. I rollen samarbetar du med såväl kollegor som medborgare och andra instanser och därför är det viktigt att du kan kommunicera på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen att söka till oss!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Sollidenvägen 64B (visa karta
)
831 39 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9932386