Administratör till miljöverksamhet
2026-03-11
Kalmar växer och i det arbetet har samhällsbyggnadskontoret en viktig roll. Med helhetssyn, hög ambition och nyfikenhet utvecklar och förvaltar vi tillsammans ett hållbart fysiskt samhälle med god livskvalitet.
Kalmar växer och i det arbetet har samhällsbyggnadskontoret en viktig roll. Med helhetssyn, hög ambition och nyfikenhet utvecklar och förvaltar vi tillsammans ett hållbart fysiskt samhälle med god livskvalitet.
Tjänsten innebär en utvecklingsinriktad administrativ roll inom miljöverksamheten med ansvar för att driva och samordna långsiktigt förbättringsarbete inom förvaltningens processer, informationshantering och arbetssätt. Uppdraget har fokus på verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och digitalisering i ett 12-årsperspektiv.
I rollen ingår att, i nära samarbete med handläggare, chefer och stödfunktioner, utveckla instruktioner, rutiner, processer och digitala arbetssätt, inklusive e-tjänster, ärendehanteringssystemet EDP Vision och registervård. I tjänsten ingår samordning av arkivfrågor, arbete med digital tillgänglighet samt företrädare för verksamheten i administrativa nätverk.
Tjänsten omfattar även löpande administrativa uppgifter såsom registrering och expediering av handlingar, fakturahantering, arkivarbete, utlämnande av allmänna handlingar, service till medborgare och företagare samt framtagande av statistik.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete i en verksamhet med många interna och externa kontaktytor. Du är kommunikativ, har god social förmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Akademisk utbildning inom relevant område eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
* Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
* Erfarenhet av övergripande administrativt arbete, till exempel i kansli- eller stabsfunktion
* Erfarenhet av arbete som miljöinspektör eller liknande inom offentlig verksamhet
* God datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet och ärendehanteringssystemet EDP Vision
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
