Administratör till matgrossist
2025-09-04
Vi är matgrossist som vänder oss till restauranger och butiker.
Vi söker nu en Administratör Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgiftter:
Order bevakning
Fakturahantering
Kund Registrering
Reklamationer, handläggningsvana
offertframtagning
Sortering av olika papper
Hålla koll på kunduppgifter
Hålla koll på företag utveckling
Inventering och beställning av varor m.m.
Hålla koll på bilar, kontor och lagermiljö
PC-datorer, Skrivare Installation och Underhåll
Konferensservice
kontakta olika myndigheter och företaget
Transport bevakning
Vi ser fram emot din ansökan.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete hos matgrossist.
Sinne för ordning och reda.Dina personliga egenskaper
• utåtriktad och lyhörd
• van att arbeta i högt arbetstempo och är stresstålig men ändå noggrann
• van att ha många bollar i luften samtidigt och kan ändå prioritera
• serviceminded
• ha lätt för att lära nytt och att se samband
• inte vara rädd för att hjälpa till där det behövs på vår arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: info@aktradehouse.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A och k export och import AB
(org.nr 556992-9457)
Silovägen 3 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ak Trade House Jobbnummer
9492937