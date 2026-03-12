Administratör till kund i Skövde
2026-03-12
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
I rollen arbetar du administrativt med att säkerställa att leveranser till våra kunder fungerar enligt avtal och överenskommelser. Du följer upp order, transporter och utförda uppdrag och säkerställer kvalitet, lönsamhet och korrekt hantering i våra system.
Du ansvarar för administrativ transportplanering av inkommande flöden samt för att färdigställa och följa upp genomförda transportuppdrag. En viktig del av rollen är att hantera, utreda och åtgärda avvikelser kopplat till leverans, kostnad och kvalitet.
Genom att arbeta med rapporter och uppföljning identifierar du trender och förbättringsområden och agerar proaktivt för att utveckla och effektivisera logistiken hos våra kunder. Du säkerställer även korrekt prissättning mot transportörer och mottagare i vårt affärssystem, i enlighet med gällande avtal.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom logistik eller transport
• Är van att arbeta i affärssystem och administrativa system
• Trivs med struktur, uppföljning och att arbeta med detaljer
• Har god förståelse för avtal, flöden och ekonomiska samband
• Är analytisk och tycker om att arbeta med rapporter och underlag
• Är kommunikativ och serviceinriktad i kontakt med både kollegor och externa parter
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Alem Blagajcevic tel 070 727 23 77. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast.Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Alem Blagajcevic alem.blagajcevic@nearyou.se +46 70 727 23 77 Jobbnummer
9792608