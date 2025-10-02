Administratör till Komvux
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen / Administratörsjobb / Katrineholm Visa alla administratörsjobb i Katrineholm
2025-10-02
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Katrineholm
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt.
Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Komvux i Katrineholms kommun har en aktiv roll i att främja den lokala och regionala kompetensförsörjningen genom att erbjuda flexibla och individanpassade utbildningar utifrån arbetsmarknaden och kommuninvånarnas behov. Komvux erbjuder bland annat SFI, grundläggande- och gymnasiala utbildningar, anpassad utbildning för vuxna, yrkesutbildningar och samhällsorientering för vissa nyanlända
Vi söker nu en administratör som gillar att arbeta nära elever och personal i en verksamhet som ständigt förändras och utvecklas. På Komvux värdesätter vi ett positivt förhållningssätt till både arbetskamrater och andra yrkesgrupper.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som administratör vid Komvux kommer du att arbeta med varierande administrativa uppgifter relaterade till vuxenutbildning. Du en nyckelperson i verksamheten och har en central roll i kontakten med elever, lärare och skolledning. Som administratör kommer du att arbeta självständigt, samtidigt som det är viktigt att du kan samarbeta med dina kollegor i administrationsgruppen, rektorer och övrig personal.
Rollen är omväxlande och innehåller många olika administrativa uppgifter, där service till både elever och personal står i fokus. Du kommer dagligen komma i kontakt med elever i vår elevservice, via telefon och via mejl. Detta innebär att ett professionellt förhållningssätt och din förmåga att skapa ett välkomnande och positivt bemötande är av största vikt för att lyckas i rollen som administratör hos oss.Kvalifikationer
Du som söker ska ha gymnasial utbildning eller motsvarande. Vi söker dig med aktuell kunskap samt stor erfarenhet av arbete med administrativa arbetsuppgifter. Du har mycket goda IT -kunskaper och kunskaper om administrativa system. För rollen krävs att du behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Som administratör har du ett professionellt och etiskt förhållningssätt och besitter en god social förmåga. Under vissa perioder på året är arbetstempot högt, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta självständigt, effektivt och strukturerat. I rollen ingår samarbete med både elever, lärare och skolledning vilket ställer krav på din förmåga att samarbeta.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden. Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279887/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Arbetsplats
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Rickard Samuelsson Rickard.Samuelsson@katrineholm.se 0150-574 94 Jobbnummer
9536912