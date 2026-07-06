Administratör till Karlskoga
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Karlskoga Visa alla administratörsjobb i Karlskoga
2026-07-06
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Karlskoga
, Nacka
, Kristinehamn
, Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad och strukturerad administratör som trivs i en roll med många kontaktytor? Nu söker vi för vår kunds räkning en administratör till ett konsultuppdrag i Karlskoga, där du får en viktig roll i att stötta verksamheten med administrativt stöd och koordinering.
Rollen passar dig som gillar varierande arbetsuppgifter, tar egna initiativ och har en naturlig förmåga att skapa ordning och struktur.
Rollen som Administratör
Som administratör får du en central och koordinerande roll där du ansvarar för att ge administrativt stöd till verksamheten. Du arbetar nära både chefer och medarbetare och bidrar till att administrativa processer fungerar effektivt och smidigt.
Rollen är bred och varierande och innebär ett stort fokus på service, samordning och administration. Du kommer att ha många kontaktytor, både internt och externt, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Exempel på arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ge administrativt stöd till chefer och medarbetare.
Hantera reseadministration och resebokningar.
Samordna möten, aktiviteter och interna evenemang.
Ansvara för fakturahantering och administrativa beställningar.
Hantera dokumentation och säkerställa att information hålls uppdaterad och tillgänglig.
Stötta verksamheten i frågor kopplade till tidrapportering och övrig administration.
Koordinera och följa upp administrativa rutiner och processer.
Ha löpande kontakt med interna och externa samarbetspartners.
Bidra till utveckling och förbättring av administrativa arbetssätt.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete och trivs i en roll där service, struktur och samarbete står i fokus. Du är van vid att stötta verksamheten i administrativa frågor och har ett strukturerat arbetssätt som gör att du kan hantera flera uppgifter parallellt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet från en administrativ, koordinerande eller assisterande roll.
God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat.
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
Förmåga att planera, prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
B-körkort.
Svenskt medborgarskap.
Som person är du driven, ansvarstagande och initiativrik. Du har lätt för att skapa goda relationer, trivs med många kontaktytor och värdesätter samarbete. Du arbetar självständigt, kommunicerar tydligt och tar ansvar för ditt arbete.
Du erbjuds
Du erbjuds ett konsultuppdrag hos en väletablerad verksamhet där administrationen spelar en viktig roll för den dagliga driften. Här får du möjlighet att arbeta i en varierad roll tillsammans med engagerade kollegor och bidra med din struktur, servicekänsla och administrativa kompetens.
Bra att veta
Placering: Karlskoga
Omfattning: Heltid
Uppdragsperiod: 2026-09-14 till och med 2027-02-28Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet – för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022720-2087458". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Katrinedalsgatan 4 (visa karta
)
691 31 KARLSKOGA Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9993803