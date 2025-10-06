Administratör till Häktet Helsingborg/Berga
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
VO Häktet Helsingborg består idag av restriktionshäktet Helsingborg och gemensamhetshäktet Berga. På häktet finns olika avdelningar som restriktionsavdelning, ungdomsavdelning och en kvinnoavdelning. Häktet Berga tar emot intagna utan restriktioner.
Läs mer om vår verksamhet på hemsidan.
Häktet Helsingborg: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/helsingborg/#verksamhet
Häktet Berga: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/haktet-berga/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Denna annons riktar sig mot dig som har arbetslivserfarenhet av administrativt arbete inom rättsväsendet, gärna Kriminalvården.
Du kommer att arbeta i en grupp med tre administratörer som alla arbetar med de innefattande arbetsuppgifterna.
Arbetet innebär administration för intagna- och verksamhet med ansvar för bland annat registrering, handlingar, posthantering, arkivering, diarium och upprättande av strafftidsbeslut. Fakturahantering, inköp, beställningar samt lönehantering gällande klienter är en del av din vardag. I arbetet ingår också kontakter med andra myndigheter och organisationer.
Då du arbetar i våra häkteslokaler kommer tjänstedräkt att bäras på arbetet.Kvalifikationer
Du har fullständig gymnasiekompetens/gymnasieexamen. Arbetet förutsätter att du har god en administrativ förmåga. Det är av vikt att du har arbetslivserfarenhet som innefattat komplexa administrativa arbetsuppgifter, gärna från kriminalvården. Du har god IT-kompetens och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska då arbetet innefattar dokumentation som omfattas av offentlighetsprincipen. Du har förmågan att hantera fakturering, inköp, beställningar samt lönehantering för intagna. Det är meriterande om du har erfarenhet av diarieföring och arkivering.
Som person är du stabil och kvalitetsmedveten. Stressade situationer kommer att uppstå där du förväntas stå fast och trygg, vara hjälpsam, serviceinriktad och bidra till en god arbetsmiljö. Då den administrativa handläggningen är en del av rättsprocessen krävs att du är noggrann, strukturerad och har god ordning.
Du delar kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och en tro på människans vilja och förmåga till förändring. Vår arbetskultur präglas av humanitet och respekt för den enskildes integritet och rättssäkerhet.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och din personliga lämplighet.
Är du sedan tidigare inte anställd inom kriminalvården påbörjas anställningen med sex månaders provanställning samt en myndighetsintroduktion.Kvalifikationer
* Som lägst slutbetyg från gymnasiet
* God förmåga att uttala dig i svenska, både i tal och skrift
* God data/IT-kompetens
* Arbetat med administration inom offentlig sektor, gärna rättsväsendet
Meriterande:
* Arbetat i Kriminalvårdens administrativa system för tjänsten aktuella, tex Platina och Proceedo
* Arbetat med diarieföring och arkivering
* Genomfört Kriminalvårdens grundutbildning
* B-körkort
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer påbörjas dagtid v.45 i Helsingborg.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
