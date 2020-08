Administratör till Frivården Borås, vikariat - Kriminalvården, Frivården Borås - Administratörsjobb i Borås

Prenumerera på nya jobb hos Kriminalvården, Frivården Borås

Kriminalvården, Frivården Borås / Administratörsjobb / Borås2020-08-26Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln.Läs mer om Frivården Borås verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/boras/#verksamhet Frivården Borås ingår i verksamhetsområdet Frivården Halland och Västra Götaland där Frivården Vänersborg, Halmstad och Skövde också ingår. På Frivården Borås arbetar idag cirka 30 personer, med ett upptagningsområde innefattande kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.2020-08-26Frivården Borås söker nu en administratör/kanslist på ett vikariat. Administrationen är en servicefunktion och du kommer ingå i en grupp som ansvarar för att serva frivårdsinspektörer administrativt kring klientärenden genom registrering och expediering av klienthandlingar såsom personutredningar, beslut, domar m.m.Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, viss ekonomiadministration samt hantering av myndighetens inkommande mail. Arbetsuppgifterna innebär externa kontakter, där du representerar Kriminalvårdengentemot samarbetspartners och allmänhet. En stor del av arbetet innebär att bemanna frivårdens reception, du är ansiktet utåt och ska se till så att alla som besöker frivårdens lokaler blir professionellt och likvärdigt bemötta. Receptionen har även en viktig roll i det förebyggande säkerhetsarbetet på kontoret.I arbetsuppgifterna ingår även i övrigt vanligt förekommande administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls.Vi söker dig som är trygg, stabil och har ett flexibelt arbetssätt. Arbetet som administratör är en servicefunktion och kräver att du har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga anställda på frivården samt även andra aktörer inom som utanför myndigheten. Som person är du kvalitetsmedveten och har god förmåga att prioritera mellan dina arbetsuppgifter samt vana att tidvis arbeta i ett högt tempo. Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen därför krävs det att du är noggrann och strukturerad.För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Lägst gymnasiekompetens i form av slutbetyg/gymnasieexamen. Gärna med inriktning mot ekonomi, administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenskaNågra års erfarenhet av administrativt arbete och god administrativ förmågaGoda IT-kunskaperB-körkortMeriterandeErfarenhet av arbete med diarieföring, arkiv, hantering av sekretess handlingar samt hantering myndighetsmail eller liknandeErfarenhet av kansli/administrativt arbete inom KriminalvårdenVäl vitsordad erfarenhet av administrativt arbete samt erfarenhet av administration inom offentlig förvaltningErfarenhet av arbete i reception, viss ekonomiadministration, beställningar samt vana att skriva protokoll och arbeta i administrativa datasystemKunskap om Kriminalvårdens administrativa system KVR, Agresso och PlatinaKunskap om påföljdssystemetÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse. , upphör: 2021-02-28 .Månadslön Kriminalvården tillämpar individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2020-09-09Kriminalvården, Frivården Borås5333274