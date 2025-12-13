Administratör till fiskindustrin i Varberg
2025-12-13
Är du studerande och ute efter en ny utmaning vid sidan av studierna? Nu söker vi en driven student med vana inom administration och koordinering som vill vara en nyckelspelare i utvecklingen mot en mer digitaliserad framtid. Här får du chansen att arbeta nära VD och snabbt ta stort ansvar i en dynamisk miljö där din insats verkligen gör skillnad!
OM TJÄNSTEN
I rollen som administratör blir du en central figur som binder samman olika avdelningar och säkerställer effektiva processer. Du kommer att rapportera direkt till VDn, hantera en bredd av administrativa uppgifter och även en del logistik.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att snabbt utvecklas inom organisationen, med potential att avancera till högre roller.
• Möjlighet att arbeta under flexibla former där du själv styr dina dagar.
• Goda chanser till långsiktig anställning efter avslutade studier.
Dina arbetsuppgifter
• Diverse administrativa uppgifter och fakturahantering.
• Leverantörsinköp.
• Ta emot ordrar och bistå med produktionsplanering.
• Arbeta aktivt med lagerinventering och prisuppdateringar.
• Agera administrativ länk mellan produktionen, kunderna och leverantörerna.
• Säkerställa att processer knyts ihop för att undvika brister.
• Bidra till att digitalisera och effektivisera befintliga arbetsflöden.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på en eftergymnasial utbildning med minst 1 år kvar av studier.
• Behärskar svenska och engelska flytande, i både tal och skrift då det används i det dagliga arbetet.
• Har god kunskap och erfarenhet av att arbeta i Excel.
• Har erfarenhet av leverans- och/eller varumottagning.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från livsmedelsbranschen.
• Erfarenhet av arbete som koordinator/administratör
• B-körkort.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett företag som värdesätter initiativ och långsiktigt engagemang.
