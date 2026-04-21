Administratör till Finspångs Tekniska!
Eiss Rekrytering & Search AB / Administratörsjobb / Finspång Visa alla administratörsjobb i Finspång
2026-04-21
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eiss Rekrytering & Search AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Motala
eller i hela Sverige
Gillar du en varierad roll där du kombinerar kundkontakt med administration? Nu söker vi en administratör till vår kundservice - en central funktion i den dagliga verksamheten med många kontaktytor.
Finspångs Tekniska är bolaget som utvecklar cirkulära tjänster och förenklar vardagen för alla som bor och verkar i Finspångs kommun. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, hanterar avfallsresurser och tillhandahåller klimatsmart fjärrvärme, el och laddtjänster. Dessutom sköter vi gator och utemiljöer i tätorten. Tillsammans arbetar vi för en cirkulär framtid med utgångspunkt från vår vision: ett hållbart och attraktivt samhälle för generationer framåt.
Din roll
Som administratör inom kundservice får du en bred och varierad roll där du kombinerar kundkontakt med administrativa uppgifter. Du hanterar ärenden via telefon, e-post, chatt, sociala medier och i det personliga mötet. Du vägleder kunder i frågor som rör fakturor, avtal, abonnemang, flyttanmälningar och driftstörningar.
Parallellt arbetar du med administrativa uppgifter kopplade till verksamheten och säkerställer att information är korrekt, uppdaterad och följer gällande processer och regelverk. Arbetet omfattar system- och dokumenthantering, registervård och beställningar, där du fungerar som en naturlig spindel i nätet och bidrar till att samordna och få den dagliga verksamheten att fungera smidigt.
Du har kontakt med externa parter, såsom leverantörer och kommunen, och deltar vid kundmöten och event. Du informerar och ger rådgivning kring våra tjänster och arbetar vid behov med merförsäljning på ett naturligt och behovsanpassat sätt.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad och lösningsfokuserad, och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är kommunikativ och pedagogisk i ditt sätt att möta människor och har ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitet, även i ett högt tempo.
Du har god systemvana och en digital mognad som gör att du snabbt kan sätta dig in i nya arbetssätt och verktyg. Rollen ställer krav på att du kan hantera flera uppgifter parallellt och ta ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift, har goda kunskaper i engelska och innehar B-körkort. Erfarenhet från en liknande roll, gärna inom kommunal verksamhet, är meriterande.
Så här arbetar vi
På Finspångs Tekniska är vi stolta över vår roll i samhällsutvecklingen. Vi levererar inte bara viktiga samhällstjänster - vi arbetar aktivt för att skapa en cirkulär och hållbar framtid.
Vår kultur präglas av våra värderingar:
Lyhörda - Vi lyssnar på våra kunder och varandra.
Samskapande - Vi skapar lösningar tillsammans.
Långsiktiga - Vi bygger för framtiden.
Modiga - Vi vågar tänka nytt och utmana invanda arbetssätt.
För att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas har vi också gemensamt tagit fram spelregler. De beskriver hur vi kommunicerar, samarbetar, tar ansvar och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Här är vi övertygade om att utveckling sker genom delaktighet, tydliga mål och respekt för varandras kompetens och erfarenheter.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mira Möller på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Finspångs Tekniska.I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV. Som en del av processen får du även genomföra tester som ger oss en fördjupad bild av dina styrkor och din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är 24 maj. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484), https://eissrekrytering.se
Leverstorpsvägen 5
)
612 44 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Finspångs Tekniska Kontakt
Medarbetare
Mira Möller mira.moller@eissrekrytering.se 0702729379 Jobbnummer
9867108