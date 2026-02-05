Administratör till energibolag i Solna
2026-02-05
Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Nu söker vi en noggrann och serviceinriktad administratör till vår kund i Solna. I rollen arbetar du med blandade administrativa uppgifter för att stödja en enhet, avdelning eller grupp. Du kommer vara ett viktigt tillskott till teamet med ditt prestigelösa förhållningssätt och din stödjande arbetsstil. Din förmåga att hålla ordning, hantera detaljer och skapa struktur gör att du bidrar till ett effektivt och smidigt arbetsflöde för hela verksamheten.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Hantera avtal med markägare (skicka, följa upp och ta emot)
• Hantera utbetalningar till markägare (ersättning för intrång i mark)
• Hantera registrering hos Lantmäteriet och arkivering i system och projekt
• Hantera kommunikation med markägare, ledningsägare, myndigheter eller andra parter där vi följer upp hanteringen av markavtal
• Samarbeta med interna/externa resurser såsom projektledare, anslutningsingenjörer, beredare, tillståndsavdelningen och andra relevanta projektmedlemmar samt externa kontakter (markägare, skogliga inspektörer, kommuner, Lantmäteriet m.fl.)
• Bidra till att uppdatera och utveckla rutiner för uppdraget som avtalsansvarig samt bidra till processutveckling genom att föreslå förbättringar och delta i utvecklingsarbete.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som administratör är ett konsultuppdrag på heltid som tillträds 2026-03-02 och beräknas pågå fram till och med 2026-09-30. Arbetet utförs på plats i vattenfalls lokaler i solna, med möjloighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.,
Krav för tjänsten:
• Yrkesutbildning eller eftergymnasial utbildning
• 1-3 års erfarenhet av administrativt arbete
• God systemvana med erfarenhet av att arbete i systemen SOS, Sharepoint och Office-paketet.
• GDPR kunskap
• Erfarenhet av att skriva protokoll
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten
• Erfarenhet av att leda och samordna utveckling inom verksamheten
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är självständig, nyfiken och kan arbeta autonomt. Du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och är inte rädd för att ta telefonsamtal. Du arbetar noggrant och detaljorienterat, samtidigt som du är serviceinriktad och strukturerad. Dessutom har du erfarenhet av att leda och samordna utveckling inom verksamheten.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-02-10.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9725673