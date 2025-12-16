Administratör till ekonomienhet
2025-12-16
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Söker du ett arbete där du får vara verksam i en spännande internationell och mångkulturell forskningsmiljö och där du får arbeta brett med administration? Då är det här platsen för dig!
Vi söker nu en administratör med ekonomisk inriktning till den centrala administrationen på Institutionen för klinisk neurovetenskap.
Vi utgör det administrativa stödet till institutionens forskargrupper och utbildningsprogram. Här arbetar ca 25 personer bestående av administrativ chef, HR-enhet, ekonomienhet, registratur, arkiv, IT-stöd samt utbildnings- och forskarutbildningsstöd. Här sitter även institutionens prefekt samt två forskargrupper.
Din roll
Du kommer att arbeta med löpande administrativa uppgifter, framför allt ekonomiuppgifter av rutinartad karaktär. Det innebär bland annat avstämningar i ekonomisystemet Agresso, fakturering, granskning av utlägg och reseräkningar i lönesystemet Primula, kontroll av fakturor i vårt elektroniska fakturahanteringssystem samt att förmedla regler och policys kring resereglemente och representation till verksamheten. Du kommer också arbeta med administration av anknutna medarbetare till institutionen och stötta upp med övriga administrativa uppgifter. Du bidrar till utveckling och förbättring av rutiner. Arbetet utförs i en grupp om två personer i nära samarbete med ekonomer och HR på avdelningen.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasial utbildning, gärna med ekonomisk inriktning, samt erfarenhet av servicearbete. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet av liknande uppgifter. Vi ser gärna att du kan Excel och har god datorvana. Du som söker ska ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då vi är verksamma i en internationell miljö.
Du arbetar lika bra självständigt som i grupp och känner ansvar för det samlade resultatet. Du kommer ha en del kontakt med våra forskare vilket ställer krav på hög servicekänsla och god kommunikationsförmåga. Som person är du noggrann, strukturerad, driven och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och stödsystem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-5176/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap Kontakt
Camilla Ingelborn, HR-partner 08-52483045,camilla.ingelborn@ki.se Jobbnummer
9645999