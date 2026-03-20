Administratör till Chemgroup
2026-03-20
Är du strukturerad, noggrann och gillar att arbeta med dokumentation och system? Har du erfarenhet av administration och vill växa inom en spännande bransch. Chemgroup söker nu en administratör till sitt kontor i Linköping!Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med möjlighet till överrekrytering. Du blir initialt anställd hos Bravura, och målsättningen från kundens sida är att på sikt kunna erbjuda en anställning direkt hos dem - om båda parter känner att det är en bra matchning. Det här upplägget ger er en bra chans att lära känna varandra och säkerställa att samarbetet fungerar väl.
Om företaget
Chemgroup AB är en ledande specialist inom hållbar kemikaliehantering - och ett av få bolag i Norden som erbjuder en heltäckande lösning för inköp, logistik, efterlevnad och systemstöd av kemikalier. Som leverantör finns de tillgängliga som en förlängning av kundens team - med syftet att ta hand om hela kedjan inom kemikaliehantering, från strategi och inköp till uppföljning och dokumentation. På så sätt hjälper de företag att fokusera på sin kärnverksamhet, samtidigt som de bidrar till en säkrare, mer effektiv och hållbar produktion.
Chemgroup AB bildades hösten 2024 genom sammanslagningen av Sisource och Chemgroup Scandinavia och erbjuder idag en komplett helhetslösning till företag inom industri, flyg, försvar och flera andra branscher där kemikaliekraven är höga. Bolaget befinner sig just nu i en spännande tillväxtfas, vilket innebär stora möjligheter för nya medarbetare att vara med och forma företagets framtid. Som arbetsgivare präglas Chemgroup av en prestigelös kultur. Tillsammans med dina kollegor får du möjligheten att göra en verklig skillnad, med mätbara resultat - Chemgroup bidrar till en bättre värld!
Arbetsuppgifter
I rollen som administratör arbetar du med att hantera, uppdatera och kvalitetssäkra dokumentation i företagets interna system. Du registrerar nya produkter och uppdaterar befintlig information i samband med att nya kunder tillkommer. Det administrativa arbetet omfattar bland annat att registrera och uppdatera säkerhetsdatablad, kontrollera förteckningar samt säkerställa att korrekt information vidarebefordras till interna kontakter och kunder. Du arbetar även med att eftersöka saknade dokument och kompletterande information. Det kan innebära att du kontaktar leverantörer via mejl, söker efter dokumentation på internet eller i olika databaser samt följer upp för att säkerställa att all nödvändig information finns tillgänglig.
• Uppdatera och kvalitetssäkra dokumentation
• Registrera produkter och säkerhetsblad
• Mejl och systemhantering
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Arbetslivserfarenhet av service och/eller administration är ett krav
Bevandrad i Officepaketet och Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
För att trivas i denna roll är du en noggrann och detaljorienterad person som har förmågan att arbeta självständigt och ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs med att driva ditt arbete framåt på egen hand, men uppskattar också att samarbeta och bidra till teamets gemensamma mål. Du är tålmodig, flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar eller nya förutsättningar. Din strukturerade arbetsstil och ditt engagemang gör att du levererar med hög kvalitet.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Linköping Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
