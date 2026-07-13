Administratör till Boendestöd i nordöstra Göteborg!
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Är du en person som brinner för att inkludera andra, tänker innovativt och med ett stort engagemang vill skapa bättre vardagar för göteborgarna? Då är det dig vi söker!
Vi söker en administratör med ansvar som planerare för boendestöd i nordost (Angered). Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som planerare inom boendestöd ansvarar du för att planera, skapa och justera scheman för klienter och medarbetare. Du säkerställer att scheman är välbalanserade och att klienternas behov tillgodoses. Rollen innebär även ansvar för boendestödets insatsplanering utifrån de beslut och uppdrag som kommer från myndighet och som ska verkställas för respektive klient.
På enheten blir du en av två planerare som arbetar nära enhetschef, stödpedagoger, stödassistenter och övriga planerare.
Arbetet kräver god förståelse för människor med komplexa behov och utmanande problematik, som ska säkerställas utifrån en individuell genomförandeplan. Du som planerare har en viktig roll i uppstartsprocessen för varje klient samt i de redan pågående ärenden som finns för att säkerställa att insatser utförs inom beslutade tidsramar.
Du arbetar aktivt med klienters insatsscheman för att säkerställa att beviljade insatser planeras och genomförs. Utifrån klienternas behov, medarbetarnas ledigheter, sjukfrånvaro och övrig frånvaro arbetar du för att se till att bemanningen alltid är tillräcklig.
Genom kommunikation med klienter och medarbetare reviderar och uppdaterar du scheman utifrån förändrade behov och förutsättningar. I rollen samverkar du även med Bemannings- och rekryteringsenheten Nordost för att säkerställa bemanningsbehov och bokning av vikarier vid frånvaro.
Tjänsten innefattar deltagande i nätverk för LVS- och schemaplanerare, introduktion av nyanställda och vikarier samt hantering av telefoner.
I ditt arbete tillämpar du lagar, avtal och regelverk som rör schemaläggning och arbetstidsföräggning. Du arbetar främst i systemen Time Care Planering, Welfare och Treserva.
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som har avklarad gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För tjänsten krävs att du har dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete med schemaläggning samt god datorkunskap.
Arbetet kräver väldigt goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då kommunikation, dokumentation och säker hantering av information ingår i arbetsuppgifterna. Du behöver därmed ha godkänt i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Om du inte uppfyller språkkravet kan du komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av de administrativa systemen Treserva, Welfare och/eller Time Care. Även kunskaper om lagar och avtal som rör schemaläggning ses som meriterande.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen intellektuella och psykiska funktionsvariationer.
För att lyckas i rollen som planerare ser vi att du är kommunikativ, samarbetsinriktad och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du uttrycker dig tydligt både muntligt och skriftligt, samt säkerställer att information och budskap når fram.
Du har god förmåga att se möjligheter i förändringar och kan prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer.
Du har förståelse för verksamhetens uppdrag, ser ditt arbete som en del av ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Bifoga examensbevis och betyg under övriga filer.
Ansvarig rekryterande chef:
Vecka 29: TF Viveca Andersson
Vecka 30: Madelene Borg
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka
diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt
rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller
rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
TF Enhetschef
Viveca Andersson wiveca.andersson@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
10001836