Administratör till Boden!
2025-08-26
Är du en strukturerad och serviceinriktad administratör som trivs i en koordinerande roll? Nu har du chansen att bli en del av ett internationellt industriföretag i Boden och bidra till att utbildningar och introduktioner planeras och genomförs med hög kvalitet. Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Du ansvarar för att planera, boka och följa upp företagets utbildnings- och introduktionsprogram. Rollen innebär nära kontakt med både interna team och externa leverantörer och är central för att allt ska fungera smidigt.
Du kommer arbeta som konsult via Professionals Nord under 12 månader, därefter anställs du direkt hos kundföretaget förutsatt att samarbetet fungerat bra. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se Dina arbetsuppgifter
Schemalägga utbildningar och introduktioner
Kommunicera med entreprenörer och utbildare
Administrera bokningssystem och deltagarlistor
Hantera ID06-registreringar och kortaktiveringar
Föra noggrann dokumentation och rapportering
Du arbetar efter bekväma kontorstider, mån-fre 07-16.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete, god IT-vana och flytande engelska. Du är noggrann, självgående och trivs i ett högt tempo där samordning och service står i fokus. Erfarenhet från liknande roller är meriterande.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta hanna.degerhall@pn.se
