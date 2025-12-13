Administratör till AQ Components i Mjällom
2025-12-13
Har du en känsla för struktur, trivs i en stödjande roll och tycker om att ha många kontaktytor? Hos AQ Components får du chansen att kliva in i en roll där du blir en viktig del av beredningsavdelningen och stöttar beredarna i det dagliga arbetet. Här får du både tryggheten i en global koncern och kulturen av ett mindre, familjärt bolag där alla samarbetar. Varmt välkommen med din ansökan, vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
AQ Components grundades 1981 och ligger i hjärtat av Höga Kusten. Sedan 2016 är företaget en del av den globala koncernen AQ Group. Med cirka 70 medarbetare och en stark tillväxt de senaste åren fortsätter verksamheten att utvecklas och expandera. Här tillverkas mekaniska komponenter genom bland annat laserskärning, svetsning, bockning, fräsning och svarvning.
Som administratör till beredningsavdelningen får du en bred och viktig roll där du stöttar beredarna i deras arbete med att säkerställa korrekta underlag inför produktion. Du kommer att hantera en stor mängd information, koordinera flöden och fungera som en central kommunikationslänk mellan avdelningen, kunder och leverantörer.
Du erbjuds
• Tryggheten i en global koncern - med kulturen av ett litet, familjärt bolag
• En varierad vardag med goda utvecklingsmöjligheter
• Naturnära arbetsmiljö med närhet till Höga Kustens lugn
• En trygg anställning med bra förmåner
Dina arbetsuppgifter
• Stötta beredarna i administrativa delar av beredningsprocessen
• Sammanställa och uppdatera tekniska underlag, artiklar och dokumentation
• Ha löpande kontakt med leverantörer för korrekt information och prisunderlag
• Hantera kundkontakt gällande status, kompletteringar och uppföljning
VI SÖKER DIG SOM
• Har en färdigställd gymnasieutbildning
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i dialog med kunder, leverantörer samt internt
• Är en van datoranvändare och behärskar M365-paketet
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• Erfarenhet av affärssystemet Monitor
• Tidigare erfarenhet från arbete inom industri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
AQ Components är en etablerad producent av mekaniska komponenter och kompletta system. Företaget grundades 1981 och är sedan 2016 en del av AQ Group. Med modern och flexibel produktion inom bland annat laserskärning, svetsning, bearbetning och montage levererar de kvalitetsprodukter till krävande industrikunder i Sverige och internationellt.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9643124