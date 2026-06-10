Administratör/Supporttekniker

Timrå Data & Service AB / Supportteknikerjobb / Timrå
2026-06-10


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Just nu söker vi på Timrå Data & Service en administratör/supporttekniker med erfarenhet av kundbemötande.

Publiceringsdatum
2026-06-10

Om tjänsten
Arbetsuppgifterna innebär att registrera nya ärenden, hantera serviceenheter samt packa upp varor. I rollen ingår även support av vitvaror och liknande produkter – detta är något vi utbildar dig inom på plats. Du kommer också att ta emot telefonsamtal och bemöta kunder i vår kassa.
Vem är du?
Vi söker dig som är arbetsvillig, stresstålig och trivs med att ha många bollar i luften. Som person är du glad, trevlig och serviceinriktad.

Så ansöker du
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan till oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: Jesper@tdstimra.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Timrå Data & Service AB (org.nr 556623-6435)
Terminalvägen 16 (visa karta)
861 36  TIMRÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Timrå Data & Service AB

Jobbnummer
9957269

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