Administratör/Supporttekniker
Timrå Data & Service AB / Supportteknikerjobb / Timrå Visa alla supportteknikerjobb i Timrå
2026-07-26
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, Härnösand
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Just nu söker vi på Timrå Data & Service två administratör/supporttekniker med erfarenhet av kundbemötande.Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Arbetsuppgifterna innebär att registrera nya ärenden, hantera serviceenheter samt packa upp varor. I rollen ingår även support av vitvaror och liknande produkter – detta är något vi utbildar dig inom på plats. Du kommer också att ta emot telefonsamtal och bemöta kunder i vår kassa.
Vem är du?
Vi söker dig som är arbetsvillig, stresstålig och trivs med att ha många bollar i luften. Som person är du glad, trevlig och serviceinriktad.Så ansöker du
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: Jesper@tdstimra.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Data & Service AB
(org.nr 556623-6435)
Terminalvägen 16 (visa karta
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861 36 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Data & Service AB Jobbnummer
10011687