Administratör sökes till F 16
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-07-24
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F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
162.Flygbasbataljonen är en del av Upplands flygflottilj, F 16. Bataljonen består av en bataljonsledning med bataljonsstab, en flygplatsledning, 1621.Flygbaskompaniet och 1622.Flygbassäkerhetskompaniet.
Bataljonens huvuduppgift är att drifthålla och upprätthålla skydd runt flygbasen. Basbataljonens vardag omfattar skarp verksamhet med mycket korta tidsförhållanden varierat med långsiktig planering och förberedelser för exempelvis baseringen av Försvarsmaktens nya spaningsflyg S106 på F 16.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du tillhandahåller administrativt stöd till ledningen och chefer inom bataljonens olika HR- och personalprocesser. I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att ta fram statistik och rapporter, kvalitetssäkra semesterlistor och skiftesplanering för stab och ledning. Du stödjer chef med rekryteringsannonser, skickar ut kallelser och upprättar protokoll. Du tycker det är kul att agera i en servicefunktion och trivs med ett stundtals högt tempo. Du jobbar i nära samarbete med övriga HR- och personalfunktioner inom F 16 för att bidra till funktionens utveckling. Övriga uppgifter av administrativ karaktär kan förekomma.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Aktuell erfarenhet av arbete med administration
Goda kunskaper inom Officepaketet
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team såväl som självständigt. Du har ett administrativt sinne och uppskattar ordning och reda, men är också flexibel när förutsättningarna förändras. Du behöver vara bekväm med att arbeta i en miljö som ständigt utvecklas. Hos oss är det viktigt att du är trygg i dig själv och har en lyhördhet för verksamhetens behov. Då F 16 befinner sig i ett skede av utveckling och tillväxt ser vi gärna att du är initiativtagande och bidrar med idéer och förbättringsförslag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Aktuell erfarenhet av arbete med administration inom offentlig sektor
Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
Erfarenhet av SAP/PRIO
Erfarenhet av VIDAR
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Befattning: Civil
För upplysningar om befattningen kontakta:
Tjf stabschef Arpine Hakopian
mejl: f16-162fbasbat@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Rebecca Grebestam
mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Box (visa karta
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751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10010635