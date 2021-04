Administratör sökes för kommande uppdrag i Halmstad! - Nr.1 Personalpartner AB - Datajobb i Halmstad

Prenumerera på nya jobb hos Nr.1 Personalpartner AB

Nr.1 Personalpartner AB / Datajobb / Halmstad2021-04-03Är du en god Administratör som trivs med kundkontakt?Beskrivning av tjänstDetta är tjänsten för dig som trivs med varierande arbetsuppgifter! När du arbetar som Administratör kommer du främst att arbeta med kundservice via telefon och mail där du hjälper befintliga och nya kunder med diverse information om produkter och leveranser. I arbetet ingår det även kontrollering av lagersaldon samt att du kommer att kontrollera fakturor. Arbetstiden är förlagt till dagtid, måndag till fredag.Din bakgrundDu som söker tjänsten som Administratör har med fördel arbetar med support/kundtjänst/sälj sedan tidigare. Då detta är ett kundföretag med inriktning mot industrin, har du med fördel någon form av industriell bakgrund. Vidare är goda datakunskaper ett krav samt goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal och som i skrift. Du har körkort och tillgång till egen bil.Personliga egenskaperDu älskar att ge den bästa servicen till kunder och drivs av att leverera kvalité. Då samtalen som kommer in kan vara av mycket varierande karaktär, är det en fördel om du trivs med omväxlande arbetsuppgifter. Förutom din fallenhet för administration, är du dessutom noggrann, ansvarstagande och har förmågan att prioritera bland dina arbetsuppgifter, när och om, detta krävs. Du är även en samarbetsvillig kollega som sprider glädje och positivitet runt dig.Anställningsform, omfattning av tjänst och tjänstgöringsortTjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Tjänsten är en heltidsanställning och är placerad i Halmstad.TillträdesdagEnligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och därav kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum.KontaktpersonAlla ansökningar sker via vår hemsida firstpersonal.se. Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta Nicklas Karlsson via mail nicklas@firstpersonal.se eller telefon 0722-35 00 03Om ossFIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrins kollektiv- och tjänstemannasida. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt, vilket innebär att vi alltid strävar efter att anställa personal så nära kundföretaget som möjligt utifrån kompetens och andra krav enligt specifikation från kundföretaget.Vi ser fram emot din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid (6 månader eller längre)2021-04-03Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-11Nr.1 Personalpartner AB5671249