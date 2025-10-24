Administratör/Sekreterare
2025-10-24
Administratör/Sekreterare
Vi erbjuder jobb som start i karriären för de som kan svenska och inte har mycket erfarenhet inom administration. För oss är det viktigt en stor vilja att snabbt lära sig nya saker. Vi kan lära dig resten.
Vi är ett bolag med mångårig erfarenhet som har sitt säte i Nacka. På kontoret arbetar ett team engagerade personer vilka ansvarar var för sina uppgifter och ständigt hjälper och stödjer varandra.
I arbetsuppgifterna ingår:
Hantering av all post, e-post samt telefonsamtal;
Dokumenthantering;
Kontakt med myndigheter, underentreprenörer och leverantörer både i Sverige och andra länder;
Uppdatering av databasen;
Assistens av arbetarledarna med administrativa uppgifter.
Personen som vi söker ska ha följande kunskaper:
Vara noggrann, ansvarsfull, strukturerad, initiativ, punktlig, stresstålig, serviceinriktad, snabb på att lära sig;
Vara självständig och kunna samarbeta med andra;
Kunna prioritera saker och kunna hantera flera saker samtidigt;
Ha goda kunskaper i MS Office - bl.a. Word
Ha goda kunskaper i svenska och ryska både i tal och skrift - det är de språken som används dagligen med våra anställda, leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartner från andra länder.
Starten är omgående. Kontorstider är måndag-fredag mellan kl. 8.00-17.00 med lunchpaus. Lön enligt överenskommelse.
Vänligen skicka ditt CV och Personliga Brev till dalaro.cv@gmail.com
Bifoga gärna bild på CV:t. Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: dalaro.cv@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör/Sekreterare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559063-4035)
131 31 NACKA Jobbnummer
9574229