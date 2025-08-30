Administratör, sekreterare
Farkost AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2025-08-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Farkost AB i Jönköping
Vi erbjuder senior arbetskraft inom allt från trädgårdsskötsel och städ, till hantverk och teknik.
Söker en sekreterare/administratör för telefoni och daglig support. Enklare ekonomisk sammanställning av kvitton etc. Skötsel av digital kommunikation.
Ålder ej viktigt.
Du är serviceinriktad och gillar att jobba med människor. Klarar flexibla uppgifter, stundtals hårt tempo och har inget emot att sköta enklare städ och underhåll av kontor.
Timanställning som anpassas efter aktuella behov och möjligheter.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: jonkoping@55plus.se Arbetsgivare Farkost AB
(org.nr 559176-6075)
553 34 JÖNKÖPING Jobbnummer
9483843