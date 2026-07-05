Administratör/Säkerhetskoordinator | Konsultuppdrag | Forsmark
Experis AB / Administratörsjobb / Östhammar Visa alla administratörsjobb i Östhammar
2026-07-05
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Är du en strukturerad administratör som trivs i en bred roll med ansvar och många kontaktytor? Har du erfarenhet av administrativa processer och vill arbeta i en projektmiljö med höga krav på struktur och säkerhet? Då kan detta vara rollen för dig, varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Ort: Forsmark
Anställningsform: konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: heltid, uppdraget startar i slutet på augusti och pågår initialt till årsskiftet
Övrigt: Arbete sker på plats hos kund. Intervjuer påbörjas from v.32
Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning och drogtest innan uppdragets start.
Om uppdraget
Vi söker en administratör till ett projekt på plats i Forsmark. Rollen är bred och innefattar både operativa och koordinerande uppgifter. Du kommer arbeta med säkerhetsprövningar, inskrivningar av medarbetare i projekt samt administrativ uppföljning av leverantörer. Dessutom ingår allmänna kontorsgöromål för att säkerställa ett välfungerande administrativt stöd till verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Administration kopplad till projektverksamhet och personalinskrivningar
Genomförande och hantering av säkerhetsprövningar enligt gällande rutiner
Uppföljning och administration av leverantörer i interna system
Hantering av inkommande och utgående post
Beställning och administration av arbetskläder och utrustning
Stötta i tid- och reserapportering
Allmänna kontorsuppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som minst ett par års erfarenhet av administrativt arbete och som trivs i en roll med många kontaktytor. Du arbetar strukturerat och noggrant samt tar ett tydligt eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Som person är du självgående och ansvarstagande, med en hög servicekänsla och god förmåga att samarbeta med både kollegor och externa parter. Du är en initiativtagande och lösningsorienterade person som ser möjligheter snarare än hinder i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-05Kvalifikationer
Slutförd gymnasieutbildning med studentexamen
Minst 2 års erfarenhet av likvärdigt administrativt arbete
Goda kunskaper inom Office365 och god systemvana
Mycket goda kunskaper i svenska i både i tal och skrift
Erfarenhet av säkerhetsprövningar är meriterande
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
Ansökan
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Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
742 94, Östhammar (visa karta
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742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Jeffersson Wells Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se Jobbnummer
9992837