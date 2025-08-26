Administratör säkerhetshandläggning
2025-08-26
Vi söker en administratör med inriktning säkerhetshandläggning till projekt hos myndighet i Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på deltid, med en omfattning omkring 50 procent.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Stockholms län är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Länets befolkning ökar med ca 40 000 personer varje år. Det ställer krav på både fler bostäder och bättre resmöjligheter. Därför ska tunnelbanan inom ramen för den s.k. Stockholmsförhandlingen byggas ut med två mil spår och elva nya stationer och de kommuner som får ny tunnelbana ska bygga 82 000 nya bostäder. Dessutom ska depåkapaciteten byggas ut, för att kunna ta hand om de nya tåg som behövs när tunnelbanan växer. Utbyggnaden av tunnelbanan utgör även en del av den s.k. Sverigeförhandlingen och omfattar ca åtta km spår, sex nya stationer och ytterligare 48 500 bostäder.
Satsningen på tunnelbanan är så viktig för regionens framtid att staten, Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholms stad har avtalat om en gemensam finansiering för utbyggnaden.
Uppdragsgivaren ansvarar för att planera, projektera och bygga tunnelbanan.
I rollen som säkerhetshandläggare kommer du att stötta de tre projekten på avdelning norr samt projekt på avdelning väst med handläggning av säkerhetsskydd. Detta sker framför allt i och med att nya medarbetare anlitas eller avslutar sitt uppdrag i projekten eller hos entreprenör.
Arbetsuppgifter
Anmäler nya medarbetare som behöver ta del av säkerhetskänslig information
Bevakar att befattningsanalysen är uppdaterad i samråd med projektchef och projektledare
Samordnar projektet gentemot stab
Kallar till behövliga möten med berörda projektledare inom projektet
Fyller i anmälningsblankett för säkerhetsprövning
Kvalitetsgranskar dokumentation för säkerhetsprövning innan den laddas upp i samma mapp, dvs allt är korrekt ifyllt
Har ansvar för att avanmäla personer som inte längre behöver ta del av säkerhetskänslig information
Administrerar behörigheter till säkra rummet och har tillsyn på rummet
Bevakar att nödvändiga distansutbildningar (FHS och MSB) genomförs för de som skall prövas
Mejlar informationsfolder om vad det innebär att säkerhetsprövas och vid behov extern undermarksanläggningsägare
Övrig administration gällande säkerhetsskyddshandläggning
Krav (OBS, obligatoriska)
Gymnasieutbildning Minst 2 års erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom stora infrastrukturprojekt
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i en samordnande, projektledande eller rådgivande roll Minst 2 års erfarenhet av att handlägga säkerhetsprövningar självständigt Akademisk utbildning God kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen, med god kunskap menas erfarenhet från minst 4 större projekt eller minst 3 års erfarenhet
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Lön enligt överenskommelse
