The Place AB / Administratörsjobb / Solna2021-04-13The Place är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag som är specialiserade inom ekonomi, marknad/kommunikation och administrativa tjänster. Varje år tillsätter vi hundratals tjänster hos våra kunder som befinner sig i många olika branscher. Vi har funnits sedan 1988 och vår verksamhet är en av branschens mest erfarna och betrodda. Vi är auktoriserade och medlemmar i Bemanningsföretagen.Det här är en proaktiv annons då flera av våra kunders just nu eller inom kort kommer ha ett behov av grymma administratörer som kan tänka sig att jobba 50%. Kanske passar det bra för dig som studerar, som har ett annat extrajobb som du kan kombinera med detta eller liknande. Oavsett så är du välkommen in med din ansökan om du känner dig träffad av denna annons!2021-04-13Rollen som administratör kan komma att variera med dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av (med viss variation):* Registrering av artiklar och ordrar i systemet* Hantera fakturor och leverantörsreskontra* Vara en länk i det administrativa mellan olika avdelningar* Svara på frågor från kunder som kommer in via mail och telefon* Ta emot leveranser eller/och koordinera leveranser av olika produkter* Hantering av post och inköp av kontorsmaterial* Andra administrativa uppgifterKvalifikationer 'Vi söker dig som har följande bakgrund* Erfarenhet av liknande roll* Mycket goda administrativa kunskaper* Goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel.* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift* Erfarenhet av affärssystem, meriterande av Pyramid och SAPPersonligtFör att passa in i rollen som administratör så är det viktigt att du har lätt för att skaffa dig ett helhetsperspektiv och att du har ett bra självdriv. Du är strukturerad och hjälpsam där du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Din kommunikativa förmåga är mycket god precis som din strukturerade och noggranna sida. Gillar du dessutom att jobba tillsammans med andra där du har mycket social kontakt och har många kontaktytor så är det här helt rätt tjänst för dig.Start: omgåendePlats: Stockholm city alt norra StockholmTjänsten är på 50% där dina arbetstimmar fördelas ut under kontorstiderDu blir konsult via The Place.Är du redo för nya utmaningar i arbetslivet? Skicka in din ansökan redan idag!Denna annons är generell och vi letar kandidater för kommande uppdrag/rekryteringar hos våra kunder. Vi ser fram emot att läsa just din ansökan!The Place - Where happy work happensLåter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.Några förmåner som medarbetare hos The Place:* En tilldelad jobbagent som tillsammans med dig tittar på utvecklingsmöjligheter* Engagerat och modernt ledarskap med förståelse för livspussel* Onboardingplan* Kollektivavtal med pensionssparande, föräldralön m.m.* Friskvårdsbidrag* Specialerbjudanden* Mentorskap* Nätverksträffar* KompetensutvecklingVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-13The Place AB5689344