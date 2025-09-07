Administratör med kunskap om lönehantering
Rögle Bandyklubb / Administratörsjobb / Ängelholm Visa alla administratörsjobb i Ängelholm
2025-09-07
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rögle Bandyklubb i Ängelholm
Är du ett logistiskt geni med charmigt kontrollbehov? Vi behöver dig!
Vi söker en administratör som kommer ansvara för vår lönehantering, förläggning av isschema av våra tre hallar samt de lägenheter vi faciliterar till våra anställda. Alla uppgifter är grundläggande fundament för att vår verksamhet ska fungera på bästa vis - du blir därför en nyckelspelare i vårt lag.
Om Rögle BK
Hockeyklubben Rögle BK grundades år 1932 och är idag ett regionslag med supportrar över hela landet. Vår vision är att vara ledande inom svensk klubbishockey - såväl på is som utanför. Vi vill därför bli lite bättre varje dag. Oavsett var i organisationen vi arbetar vill vi utföra vårt arbete med: Passion, Ambition, Gemenskap, Ödmjukhet och Tillit.
För att trivas i vår organisation tror vi att du har hög energi, ständigt arbetar för att göra oss bättre och vill ta ansvar för att skapa en stark positiv upplevelse av Rögle BK. Vi som organisation har en stark teamkänsla, ett högt engagemang och en stor dos kärlek för varandra och det vi arbetar med.
Tillsammans med vår organisation, spelare och partners skapar vi Rögle BK.
Dina arbetsuppgifter:
Ansvara för löneadministration genom löpande lönekörningar, avstämningar och rapportering
Huvudansvarig för Rögle BKs lägenheter och iordningsställande av dessa
Förläggning av träningar, matcher, camper och omklädningsrum för Rögle BKs verksamhet i våra tre ishallar
Mottagare för externa bokningar från ex. företag, föreningar, förbund etc
Vem är du?
Du är utbildad och/eller har arbetat med löneadministration och är noggrann med dina leveranser. Ekonomisk förståelse och erfarenhet av moderna lönesystem är ett krav. Har du dessutom erfarenhet av schemaläggning eller annan logistisk planering är det meriterande.
Som person är du noggrann, systematisk och arbetar med kvalité. Du är lösningsfokuserad och har en stark förmåga att se saker ur olika perspektiv för att ta de bästa besluten utifrån verksamhetens olika delar.
I rollen rapporterar du till HR chef och har ett nära samarbete med vår ekonomiavdelning och våra sportchefer.
Välkommen med din ansökan till personal@roglebk.se
senast den 21 september. Intervjuer sker löpande och vi ber dig därför att inte vänta med din ansökan.
För frågor kontakta:
Louise Ziegler, HR Chef Rögle BK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: personal@roglebk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ADMINISTRATÖR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rögle Bandyklubb
Ishallsvägen 2 (visa karta
)
262 54 ÄNGELHOLM Kontakt
HR Chef
Louise Ziegler louise.ziegler@roglebk.se Jobbnummer
9495998