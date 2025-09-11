Administratör med inriktning personaladministration och bemanning
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker en noggrann serviceinriktad administratör med sinne för detaljer som gillar omväxlande administration, ett nära samarbete i team och att skapa mervärde för verksamheten. Är du vass på personal/löneadministration och bemanningsplanering och trivs i en social roll? Då är jobbet som administratör hos oss på SiS ungdomshem Folåsa en spännande utmaning för dig!
Du kommer tillhöra Administrationsenheten som är en arbetsgrupp om nio personer vars arbetsuppgifter är allt ifrån lokalvård, livsmedelshantering, it-och fastighetsfrågor, inköp, personal-och ekonomiadministration samt bemannings- och HR-frågor.
Hos oss får du en varierande och spännande roll där du får möjlighet att arbeta med flera områden inom personaladministration/lönehantering och bemanningsplanering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är allmän personal/löneadministration, exempelvis anställningsavtal, administrativt stöd i rekryteringsarbete och hantering av ärenden i vårt lönesystem (Primula) samt bemanningsplanering/vikarietillsättning åt våra avdelningar inom institutionen i samverkan med vår bemanningsplanerare. Därtill tillkommer administrativ koordinering av inkomna handlingar och ärenden, diarieföring, arkivering, framtagande av information ur databaser, sammanställning av underlag/material, upprättande/avslutande av personalakter och protokollskrivande. Periodvis kan arbetsuppgifter av ekonomisk karaktär förekomma och även andra administrativa arbetsuppgifter.
Då vi är en liten arbetsgrupp som hanterar många områden förväntas du också vid behov stötta dina övriga kollegor i avgränsadearbetsuppgifter vid arbetstoppar, frånvaro och semestrar.
Du kommer att ha kontakt med flertalet olika funktioner inom SiS och det krävs därför att du har en god kommunikationsförmåga och att du trivs i en social roll.
För att trivas i rollen som administratör är du självgående och driven och du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är du noggrann och har förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete väl. Då du arbetar nära flertalet funktioner trivs du med att samarbeta, likväl som du trivs med att ta egna initiativ och självständigt driva ditt arbete framåt.
Som person har du en positiv inställning och en vilja till att utvecklas. Tjänsten som administratör ställer höga krav på att du har ett gott ordningssinne, är stresstålig och organiserad. Du är driven och engagerad och gillar att arbeta i en verksamhet med högt tempo. Då du kommer att ha varierande arbetsuppgifter krävs det att du är flexibel, har lätt för att samarbeta och har lätt för att knyta nya kontakter.Kvalifikationer
• Examen från gymnasiet alternativt eftergymnasial utbildning inom lön/personaladministration/HR (ex Yh-utb) eller annan utbildning som kan bedömas som likvärdig.
• Erfarenhet av personaladministrativt arbete
• Erfarenhet av att använda IT som stöd i arbetet.
• Erfarenhet av att arbeta i Office-paketet.
• Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av diarieföring och hantering av allmänna handlingar
• Erfarenhet av att arbeta i lönesystem företrädelsevis Primula
• Erfarenhet av att ha arbetat med bemanninsplanering och schemaläggning samt avtalsfrågor kopplat till detta.
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Dina personliga egenskaper är att
• Du har mycket god administrativ förmåga
• Du har en stark känsla för service och en lösningsorienterad attityd
• Du är strukturerad och noggrann med förmåga att prioritera och hantera ibland stressade situationer och arbetstoppar
• Du har god förmåga och fallenhet att skapa relationer samt samarbeta och kommunicera
• Du är prestigelös och förstår vikten av att anpassa dig till förändrade omständigheter
• Du har god förmåga att utrycka sig i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och
medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 251001.
Intervjuer kan komma att ske löpnade men alla ansökningar kommer att beaktas innan tillsättning av tjänst.
Om du blir kallad till en intervju behöver du visa upp giltig fotolegitimation samt kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige. Det kan
du göra genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/ESS eller ett giltigt arbetstillstånd.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
