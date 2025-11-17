Administratör med chefsstödsuppdrag, vikariat, Barncancercentrum i Lund
2025-11-17
Inom verksamhetsområde (VO) barnmedicin behandlar vi barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. På Barncancercentrum vårdar vi barn med onkologiska och hematologiska sjukdomar från hela södra Sverige.
Nu söker vi en administratör med chefsstödsuppdrag till Barncancercentrum i Lund.
Som administratör med chefsstödsuppdrag kommer du att arbeta nära enhetscheferna med personaladministrativa uppgifter. Du kommer främst att arbeta med schemahantering, bemanningsfrågor, fakturahantering och övriga administrativa uppgifter. I din roll ingår också arbete i personalsystemet HR-fönster och Multiaccess med rapportering samt viss uppföljning. Det kommer även att ingå hantering av nyanställningar samt att lägga schema i HR-fönster och Multiaccess. Därtill stöttar du vår mottagning med HR-frågor. Tillsammans med enhetscheferna får du möjlighet att utveckla rollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning. Du har erfarenhet av chefsstödsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Du har också goda kunskaper i Officepaketet. Därtill ser vi det som önskvärt med erfarenhet av personaladministrativt arbete, kunskap om schemaläggning i HR-fönster samt kunskap om bemanning.
Vi vill att du är positiv med en stor ansvarskänsla och noggrannhet i din yrkesroll samt ett gott bemötande. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta samt har ett intresse för både din egen och avdelningens utveckling inom arbetsområdet. Vidare har du god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter. Det är en självklarhet för oss att du arbetar utifrån Region Skånes värderingar som är välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister görs innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
