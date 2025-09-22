Administratör med arkivansvar
2025-09-22
Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för Borås Stads insatser inom funktionshinderområdet, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvård för dessa målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 medarbetare och 45 chefer. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med fokus på kvalitet, struktur och förbättringsarbete - allt för att skapa bästa möjliga stöd för våra invånare.
Vill du bidra till samhällsnytta genom att skapa struktur och ordning i en verksamhet där administration och arkivhantering är avgörande? Då kan du vara den vi söker!
Som administratör kommer du att vara en del i förvaltningens gemensamma administrationsenhet som i nuläget består av sex medarbetare inom registratur, nämndadministration, administration, juridik, utredning, IT, informationssäkerhet samt arkiv. Sociala omsorgsförvaltningen har kontor i fräscha lokaler i Borås centrum med det mesta tillgängligt inom gångavstånd.
Som administratör med arkivansvar kommer du att spela en nyckelroll i vår administrativa enhet. Du ansvarar för att säkerställa att våra personal- och brukararkiv hanteras korrekt och strukturerat enligt gällande lagstiftning och Borås Stads rutiner. Arkivuppgifterna utgör ungefär halva tjänsten och innefattar både fysiskt arkiv och e-arkiv. I tjänsten ingår det också att ett par dagar i veckan ha hand om porttelefonen och då ta emot försändelser och hjälpa besökare. Vid dessa dagar är du även ansvarig för posthanteringen. Du kommer också att arbeta med att administrera kund- och leverantörsfakturor, rapportera till IVO och stödja förvaltningen i andra förekommande administrativa frågor. Du blir en viktig del av enheten där samarbete, kvalitet och service är centrala värden.
Övrig information
Här kan du läsa om dina förmåner som anställd i Borås Stad.Kvalifikationer
Du som söker har eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap om offentlig förvaltning och tillämpliga lagar, särskilt arkivlagen och GDPR. Vi vill att du har erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor, gärna med arkiv eller dokumenthantering.
Som person är du noggrann, självgående och har god administrativ förmåga. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs med att stödja kollegor. Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Magnus Stenmark 033-35 58 18 Jobbnummer
9520519