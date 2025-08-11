Administratör lokal- och säkerhetsfrågor
2025-08-11
Plikt- och prövningsverket etablerar sig i Umeå! Vill du vara med från början?
Nu söker vi en administratör som vill vara med att starta upp vårt nya prövningskontor i Umeå.
Kontoret i Umeå öppnar hösten 2026 och kommer att finnas centralt beläget i nyrenoverade lokaler intill Umeälven. På prövningskontoret kommer du arbeta tillsammans med bland annat överläkare, psykologer, sjuksköterskor och handläggare.
Arbetet som administratör är omväxlande och innebär att du kommer att stötta chef prövningsproduktion för vårt Umeåkontor med samordning av lokal- och säkerhetsfrågor samt andra administrativa uppgifter.
Vi ser helst att du kan börja din anställning i början av januari 2026. Innan vårt nya kontor är färdigställt och redo för inflytt kommer du att få en tillfällig kontorsarbetsplats centralt i Umeå. Du kommer tillsammans med en IT-tekniker att vara våra två första nya medarbetare på det nya kontoret som kommer att bemannas successivt under 2026 och 2027.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Som administratör driver du självständigt ditt arbete och samordnar med såväl interna som externa intressenter. Exempel på arbetsuppgifter är:
- Att bevaka och hantera felanmälningar rörande lokalen
- Vara kontaktperson gentemot entreprenörer vid till exempel lokalunderhåll, städtjänster eller vaktmästeri
- Lokalöversyn vid besök
- Planera och samordna interna utbildningar och övningar inom säkerhetsområdet
- Stödja administrativt med till exempel framtagandet av rapporter och underlag men även skriva protokoll och minnesanteckningar
- Samordna avtal, inköp och leveranser
Inför uppstarten av Umeåkontoret kommer du att ha kontakter på plats med vår hyresvärd, hjälpa till med beställningar, ta emot beställningar av utrustning och i övrigt vara behjälplig med sådant som behöver göras på plats. Arbetet sker i samarbete med medarbetare inom IT, säkerhet och lokaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- En slutförd gymnasieutbildning
- Erfarenhet av administrativt och samordnande servicearbete
Det är meriterande om du har:
- Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
- Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter vid uppstart av verksamhet
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmågan att vara strukturerad och arbeta självgående. Du trivs i samarbete med andra och kan vara lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. Service är en stor del av arbetet och därför är det viktig för oss att du bidrar genom att vara tillmötesgående och kan anstränga dig för att hitta lösningar. Du har förmågan att vara flexibel när situationer så kräver samt är lugn och stabil i stressade situationer.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som kan komma att inledas med provanställning.
Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.
Intervjuer kommer att genomföras på plats i Umeå den 18 och 19 september 2025.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2025/3619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771) Kontakt
Kristina Olsson 0771-244030 Jobbnummer
9452079