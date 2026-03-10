Administratör inom socialtjänsten
2026-03-10
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, försörjning och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
Placering:
Individ- och familjeomsorgen i Sölvesborg består av fem enheter: Barn och ungdom, Utredning barn och unga, Placeringsenheten, Vuxenenheten samt Utredning SoL/LSS. Totalt är vi cirka 55 medarbetare.
Vi söker nu en administratör då en av våra kollegor har gått vidare till annan tjänst inom förvaltningen. Du kommer att ingå i vårt administrativa team som består av två administratörer. Tillsammans ansvarar ni för bemanning av receptionen och de gemensamma uppgifterna där, samtidigt som ni har egna, fördelade ansvarsområden.
Tjänsten är placerad under verksamhetschef då den servar hela Individ- och familjeomsorgen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av helhetssyn, lösningsfokus och inkludering. Hos oss värdesätter vi medarbetarnas individuella styrkor och arbetar ständigt för att utveckla ett rättssäkert och effektivt stöd till våra verksamheter.
Arbetet är varierat och kräver god förmåga att anpassa sig efter verksamhetens behov. Nya uppgifter kan tillkomma med kort varsel och du behöver kunna arbeta strukturerat, serviceinriktat och professionellt. Som administratör är du en viktig del av vårt stöd till verksamheten.
Vi erbjuder bland annat:
* Individuellt anpassad introduktion genom mentorskap.
* Tillgång till nära och tillgänglig arbetsledning.
* Engagerade kollegor.
* Friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
* Flexibel arbetstid.
Ny och fräsch arbetsplats mitt i centrum, nära till allmänna kommunikationer.
Du och din kollega bemannar tillsammans vår reception. Tillsammans ansvarar ni för den dagliga administrationen och delar på gemensamma uppgifter, samtidigt som ni har egna, tydliga ansvarsområden.
I rollen ger du stöd till hela Individ- och familjeomsorgen och blir en nyckelperson i att skapa ordnade, serviceinriktade och effektiva processer i det dagliga arbetet. Ditt arbete bidrar till att verksamheten kan utföra sitt uppdrag på ett rättssäkert och kvalitativt sätt.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Administrativt stöd
* Chefsstöd och administrativt stöd till enhetschefer och verksamhetschef.
* Övrigt administrativt stöd för verksamheten.
* Administration av familjehems löner och andra relaterade ärenden
Ekonomi och fakturahantering
* Fakturahantering och hantering av administrativa betalningar.
* Hantering av avtal, registerutdrag och särskilda kostnader.
* Beställningar och inköp för verksamhetens behov.
Reception och intern/extern kontakt
* Bemanna receptionen för Individ- och familjeomsorgen, vilket innebär både intern och extern kontakt.
Dokumenthantering
* Hantera inkommande handlingar samt dokument- och ärendeadministration.
* Ansvara för posthantering, utlämnande av handlingar och intern service.
Tjänsten är behovs- och situationsstyrd, vilket innebär att du måste vara flexibel. Arbetet utförs på plats, men viss möjlighet till flexibilitet i arbetstid finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Alternativt har du gymnasial utbildning i kombination med flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Du har god vana att arbeta i digitala system och en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du har god datorvana.
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom administration och erfarenhet av kommunal verksamhet och socialtjänst.
* Erfarenhet av arbete i socialtjänstreception och kunskap om Socialtjänstlagen (SoL) och/eller LSS.
* Erfarenhet av att stödja användare i digitala tjänster och e-tjänster
* Kunskap i några av de verksamhetssystem vi använder.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar strukturerat med god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändrade omständigheter. Vidare har du en hög servicekänsla och ett professionellt bemötande, samt en förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter effektivt och noggrant.
Du skapar förtroende och tillit i sociala sammanhang, och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du trivs med att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat, samtidigt som du har förmåga att sprida lugn och stabilitet även i stressiga situationer.
Vi värdesätter ett respektfullt och professionellt samarbete där vi gör varandra bättre och där du aktivt bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
