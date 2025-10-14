Administratör inom skola
2025-10-14
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
• Flextidsavtal som ger god balans mellan arbete och fritid.
- Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
- Möjlighet till att få hjälp med boende.Publiceringsdatum2025-10-14Beskrivning
Hällefors kommun har två grundskolor Klockarhagsskolan (F-9) med cirka 510 elever och Grythyttans skola (F-6) med cirka 110 elever. På våra skolor råder ett gott arbetsklimat där vi värdesätter samarbete, engagemang och professionell utveckling. Vi har kunnig och kompetent personal med hög behörighet, och vi lägger stor vikt vid elevernas trygghet och trivsel.
Nu söker vi en skoladministratör som vill vara en viktig del av skolans vardag och bidra till att verksamheten fungerar smidigt. Du kommer att arbeta nära skolledning och vår nuvarande administratör i ett team där service, struktur och samarbete står i centrum.Dina arbetsuppgifter
- Vara skolans administrativa nav och ansiktet utåt i skolans expedition.
- Hantera inkommande besök, samtal och frågor från elever, vårdnadshavare, personal och allmänhet.
- Du kommer att arbeta med elev- och personaladministration så som handläggning av anställningsavtal, vikarieanskaffning mm.
- Diarieföring, fakturahantering och arkivering.
- Stötta skolledningen med administration, informationsmaterial, sammanställningar och inbjudningar.
- Hantera allmänna handlingar och bistå vid möten, exempelvis med protokollföring.Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens inom administration/ekonomi.
- Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom skola eller offentlig verksamhet.
- Goda IT-kunskaper. Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift.
- God samarbetsförmåga, servicekänsla och struktur i arbetet.
- Förmåga att hantera många uppgifter parallellt och att prioritera på ett självständigt sätt.
Meriterande
- Erfarenhet av ekonomisk och personaladministrativ hantering.
- Erfarenhet av system som Office 365, IST Administration, Timepool och Skola24.
- Tidigare arbete inom skoladministration.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är 07:00-16:00 med flextidsavtal. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Provanställning kan förekomma vid behov. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vill du bidra till en välfungerande skolmiljö där elever och personal trivs, sök till oss i Hällefors kommun!
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
