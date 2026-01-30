Administratör inom boendeenheten
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Du kommer huvudsakligen att arbeta med administration för boendeenheten inom Socialförvaltningen, där fokus ligger på hantering av boendekontrakt. Du arbetar framför allt som ett administrativt stöd där du har daglig kontakt med chefer och medarbetare inom boendeenheten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är fakturahantering, arkivering och posthantering, men även andra administrativa uppgifter inom hyresadministration. Till stor del innebär arbetet att hantera våra olika datorsystem och idag arbetar vi främst i systemen Pythagoras, Treserva och Unit4.
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad i enheten Avdelningsstöd som består av 29 administratörer. Arbetstiden är förlagd till vardagar under kontorstid och vi tillämpar flextidsavtal för att ge dig större flexibilitet. Vårt kontor är centralt beläget i Linköping med närhet till Linköpings resecentrum.
Du som söker
Vi söker dig med slutförd och godkänd gymnasieutbildning. Det är meriterande med utbildning inom förvaltning samt kunskap och erfarenhet av att arbeta med hyreslagen. Vidare har du goda datakunskaper och systemvana, samt aktuell arbetslivserfarenhet av ekonomisystem. Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta i fastighetssystemet Pythagoras, ekonomisystemet Unit4, samt verksamhetssystemet Treserva. Erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning ses också som meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift då arbetet innebär både intern samverkan och dokumentation.
Vi söker dig som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vidare tar du ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har både intresse och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. Du arbetar bra med andra och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vid ändrade omständigheter har du lätt för att anpassa dig och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16601
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
