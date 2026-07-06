Administratör Inköp
Saab Aktiebolag / Administratörsjobb / Karlskoga Visa alla administratörsjobb i Karlskoga
2026-07-06
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Saabs affärsområde Dynamics söker nu en administratör till vår inköpsenhet i Karlskoga. Du kommer stödja inköpsfunktionerna i Karlskoga och samarbeta med andra administrativa resurser i både Linköping och Karlskoga. I det dagliga arbetet ingår att supporta funktionens chefer och medarbetare med olika administrativa uppgifter.
Rollen kräver ett brett och flexibelt förhållningssätt och typiska administrativa arbetsuppgifter är exempelvis att hantera reseadministration, evenemang, fakturagodkännanden, tidshantering, beställningar och dokumenthantering.Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs med att samarbeta med andra. Du motiveras av att skapa goda relationer och känner dig bekväm i en roll med många kontaktytor.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar för att planera och driva ditt arbete framåt och har förmågan att prioritera när det behövs. Som person är du prestigelös, lyhörd och hjälpsam. Du bidrar gärna med dina kunskaper samtidigt som du inte tvekar att be om stöd när det behövs.
Vi ser också att du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Du har B-körkort och goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
boforsvägen 1 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9994603