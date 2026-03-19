Administratör / HRassistent
Arbetsplats: hybridarbete
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-03-19Om företaget
Tera Nordic AB är ett växande taxiföretag som arbetar för att ge våra kunder trygg och effektiv service, dygnet runt. Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad administratör som även kan stötta inom HR-området. Tjänsten passar dig som gillar att ha ordning och kontroll och trivs i en roll där dagarna ser olika ut.Dina arbetsuppgifter
Som Administratör/HR-assistent kommer du att arbeta brett med både kontorsadministration och personalrelaterade uppgifter. Dina huvudsakliga arbetsområden:
Administrativa uppgifter
Hantera inkommande bokningar och beställningar
Schemaläggning av förare och fordon
Registrera och uppdatera körpass, körjournaler och arbetslistor
Samordna daglig drift och lösa akuta ärenden
Personal & HR-relaterade uppgifter
Assistera vid nyanställningar och introduktioner
Hantera personalregister och dokumentation
Kommunikation med förare kring schema, regler och riktlinjer
Stöd vid löneunderlag, frånvaro- och närvaroregistrering
Vara kontaktpunkt för interna frågor och enklare HR-administrationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från administration, trafikledning, kontorsarbete eller HR-stöd
Är van vid att arbeta i ett högt tempo och ta snabba beslut
Kommunicerar tydligt och professionellt
Har god datorvana (t.ex. Office 365, bokningssystem, schemaläggning)
Behärskar svenska flytande, ytterligare språk är meriterande
Meriterande: Erfarenhet inom taxi-, transport-, eller servicebranschen.Dina personliga egenskaper
Strukturerad och ansvarstagande
Lösningsorienterad
Ordningsam och noggrann
Social och bra på att skapa goda relationer
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Vi erbjuder
En central och viktig roll i ett växande företag
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner
Stöttande team och god arbetsmiljö
Trygg anställning och kollektivavtalSå ansöker du
Skicka CV och kort personligt brev till:amjadkhansarwar1@gmail.com
Märk ansökan med: "Administratör/HR-assistent".
Rekrytering sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
via mejl
E-post: amjadkhansarwar1@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tera Nordic AB
Vårbresvägen 191 C (visa karta
)
