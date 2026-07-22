Administratör hos Valueguard: kundtjänst, fakturahantering och registervård
Valueguard Index Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-07-22
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Tycker du om ordning och struktur? Trivs du med att arbeta i digitala system där noggrannhet är viktigt? Då kan du vara den vi söker.
Valueguard är ett proptechbolag som utvecklar statistik och digitala tjänster för den svenska bostadsmarknaden, med särskilt fokus på prisstatistik.
Vi söker nu en administratör på deltid (cirka 60%) för ett 12 månader långt vikariat när en av våra kollegor går på föräldraledighet. För rätt person finns möjlighet till förlängning.
Kontoret ligger i Uppsala. Vi arbetar tillsammans från kontoret på måndagar. Övriga dagar kan du arbeta hemifrån eller från kontoret.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Hos oss får du en bred administrativ roll där du arbetar i flera olika system och har nära kontakt med både kunder och kollegor. Eftersom vi är ett litet företag får du en varierad roll med möjlighet att påverka och utveckla våra arbetssätt. En stor del av arbetet handlar om att följa etablerade arbetsrutiner där det är viktigt att arbeta metodiskt och noggrant. Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
ge support till våra kunder via e-post och telefon
administrera användarkonton och behörigheter i våra system
hantera löpande fakturering och fakturafrågor
arbeta med registerhantering och kvalitetssäkring av kund- och fakturaregister
genomföra återkommande arbetsprocesser enligt våra rutiner
Du kommer att arbeta nära kollegor inom bland annat analys, systemutveckling och försäljning.
Om du trivs i rollen finns möjlighet att med tiden lära dig fler delar av verksamheten och ta ett större ansvar.
Vem söker vi?
Vi tror att du tycker om ordning och struktur och får en viss tillfredsställelse av att saker blir rätt. Du är noggrann, ansvarstagande och känner dig bekväm med att arbeta i olika digitala system. Du behöver inte ha en teknisk utbildning men du är nyfiken på digitala verktyg och har lätt för att sätta dig in i nya system och arbetssätt. Du arbetar strukturerat, tänker logiskt och känner dig bekväm med siffror.
Eftersom du kommer att ha kontakt med våra kunder är det också viktigt att du är serviceinriktad och kommunicerar tydligt och professionellt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker framför allt rätt person, inte någon som redan kan alla våra system.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: rekrytering@valueguard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Valueguard Index Sweden Aktiebolag
(org.nr 556768-4120)
S:t Olofsgatan 11 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Valueguard Index Sweden AB Kontakt
VD
Stefan Walet stefan.walet@valueguard.se Jobbnummer
10009512