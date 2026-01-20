Administratör för chefsnära uppdrag
Som chefsstöd utgör du ett kvalificerat administrativt stöd till sektionscheferna i det dagliga arbetet. I nära samarbete med enhetschef och sektionschefer bidrar du till planering och uppföljning av enhetens arbete och är behjälplig att driva övergripande processer framåt. Du servar enhetens ledningsgrupp, varifrån du också får dina uppdrag. Du arbetar nära sektionscheferna och förväntas kunna bistå både med administrativa uppgifter såväl som med praktiska. Arbetsinnehållet kan förändras över tid utifrån verksamhetens behov.
Arbetsuppgifterna omfattar bla:
• Vara en del i rekryteringsprocessen, hantering av praktisk hantering vid nyanställning, och ansvara för introduktion.
• Planera och samordna möten
• Hantera bokningar av olika slag
• Samordna gemensamma arbeten och processer som ska göras på enheten
• Viss sammanställning av statistik
• Hantera utlämnande av allmänna handlingar
• Omvärldsbevaka socialtjänstens område
Du arbetar inom flera administrativa system så som Life Care, Medvind, Platina mmKvalifikationer
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant utbildning, gärna på högskolenivå, samt erfarenhet av arbete i en liknande administrativ och chefsnära roll. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda dator- och systemkunskaper, särskilt i Office-paketet.
Meriterande för tjänsten är även dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning inom offentlig verksamhet är också en fördel, liksom erfarenhet av myndighetsutövning och arbete i kommunal verksamhet.
Du är ansvarstagande och engagerad, med god förmåga att arbeta strukturerat och att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du trivs i en roll där du samarbetar nära chefer och kollegor, arbetar både självständigt och tillsammans med andra samt bidrar till att driva gemensamma processer framåt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i relation till uppdragets krav.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är förlagd på Enheten Väster Innerstaden, myndighet barn och familj och kommer att tillhöra ledningsgruppen som består av en enhetschef och fem sektionschefer. Enheten har ytterligare fem förste socialsekreterare och 58 socialsekreterare.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning 1 år, med ev möjlighet till tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-03-01 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
